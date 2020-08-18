Не без помощи Кержакова. Вторая победа «Севильи» в Кубке УЕФА

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вчера, 07:00

«Соккер.ру» вспоминает, как «Севилья» защищала титул в турнире-предшественнике Лиги Европы.

Про первую победу «Севильи» в розыгрыше Кубка УЕФА мы писали более года назад. Самое время вспомнить следующий успех андалусийцев. Тем более что между первой и второй пролетел лишь год.

В мае 2006 года «Севилья» разгромила в Эйндховене английский «Мидлсбро» и увезла домой Кубок УЕФА , целый год принадлежавший ЦСКА . В родном городе футболистов встречали как героев. Но главный тренер Хуанде Рамос сразу заявил, что выигрыш Кубка УЕФА не разовая акция, и его команда не собирается останавливаться на достигнутом. А поэтому команде потребуется усиление.

Но сначала о потерях. Ушёл в «Барселону» аргентинец Хавьер Савиола, у которого истёк арендный договор. Воспитанник «Барсы» Жорди Лопес уехал на Мальорку, а другой защитник Давид Прието стал игроком «Хереса». Перешёл в «Мурсию» вратарь-ветеран Антонио Нотарио.

Летом в «Севилью» пришли пять человек, и только за одного из них — правого защитника «Штутгарта» Андреаса Хинкеля пришлось заплатить. Нынешний тренер «Спартака» обошёлся испанцам в 4 миллиона евро. Остальные — левый защитник Дуда («Малага»), полузащитник «Шальке» Кристиан Поульсен, нападающий «Монако» Эрнесто Чевантон и вратарь молодёжного состава «Реала» Давид Кобеньо — достались бесплатно. Во время зимнего трансферного окна «Севилья» потратила 5 миллионов на приобретение Александра Кержакова. Видимо, нападающий «Зенита» приглянулся Навасу во время предыдущей еврокубковой кампании.

Состав «Севильи» обычно выглядел так. В воротах Андрес Палоп. Давид Кобеньо присел на лавочку. Справа в обороне Дани Алвес, слева Ивица Драгутинович. Основную пару центральных защитников составляли Хави Наварро и Жюльен Эскюде. Запасные Андреас Хинкель, Айтор Осио, Давид Кастедо и Дуда. В средней линии по флангам Хесус Навас (справа) и Адриано (слева), в центре Ренато и Кристиан Поульсен. Могли усилить игру Луис Марти, Антонио Пуэрта и Энцо Мареска. Основная пара нападающих — Фредерик Кануте и Луис Фабиано. А также Эренесто Чевантон, Кепа Бланко и Алехандро Альфаро. Зимой, как вы уже знаете, атаку усилил Александр Кержаков, а Кепа уехал в «Вест Хэм».

«Севилья» начинала сезон матчем за Суперкубок Европы, где ей противостояла блестящая «Барселона» Франка Райкарда, выигравшая весной Лигу чемпионов. Надо ли говорить, кто считался фаворитом матча в Монте-Карло? Но уже на седьмой минуте всё пошло вопреки прогнозам. Ренато вывел Луиса Фабиано один на один с Виктором Вальдесом. И не просто вывел, но и побежал подстраховать товарища, вдруг не забьёт. Очень разумное решение, так как Ренато добил мяч в сетку — 1:0. Юный Лионель Месси и опытнейший Самуэль Это’О могли не только сравнять счёт, но и вывести «сине-гранатовых» вперёд. Палоп не позволил. Перед перерывом «Севилья» подала угловой. Барселонцы с трудом отбились. Но последовала атака вторым темпом, которую завершил Кануте. Во втором тайме продолжал блистать Палоп, не позволивший Месси забить парочку верных голов. Зато молодой андалусиец Антонио Пуэрта заработал пенальти, реализованный Мареской — 3:0. В уже добавленное время Пуэрта обыграл трёх соперников, но не смог сделать то же самое с Вальдесом. Но и разгром «Барсы» со счётом 3:0 впечатлил. В клубном музее создали новый стенд — под Суперкубок.

Мощно стартовав в Ла Лиге — домашние 4:0 с «Леванте», 3:1 с «Сосьедадом», «Севилья» приступила к защите своего европейского титула. Греческий «Атромитос» в квалификационном раунде не создал затруднений — 2:1 в Афинах, 4:0 на «Рамон Санчес Писхуан». В промежутке между матчами с греками был обыгран сосед — «Бетис», но затем «Севилья» уступила в Мадриде «Атлетико» и утратила лидерство, откатившись на пятую строчку. Выигрыш у «Хетафе» позволил подняться на две ступеньки. Но «Барселона» взяла реванш за унижение в Суперкубке 3:1. После этой неудачи андалусийцы выдали прекрасный отрезок — пять побед и ничью, вернув лидерство к ноябрю.

Кубок УЕФА проводился по не самой совершенной формуле. На групповом этапе пять команд играли в один круг. «Севилья» угодила в компанию с голландским «Алкмаром», португальской «Брагой», чешским «Слованом» и швейцарским «Грассхоппером». Первая встреча, проходившая в городе Либерец, завершилась вничью 0:0. Затем голы Чевантона и Луиса Фабиано принесли три очка в домашней игре с «Брагой» 2:0.

В чемпионате Испании команда Рамоса проиграла во второй раз. И снова в Барселоне, но теперь уже «Эспаньолу». Правда, потом были обыграны «Реал», «Рекреативо» и «Депортиво». «Севилья» снова первая. В Кубке УЕФА андалусийцы разгромили в Цюрихе «Грассхоппер» 4:0 и досрочно вышли из группы. Поэтому домашний проигрыш «Алкмару» 1:2 никого не огорчил.

После рождественских каникул «Севилья» вышла не в лучшем состоянии — проигрыши «Сарагосе» и «Мальорке», а также ничья с «Вильярреалом» не позволили выиграть первый круг. Весь февраль южане шли вторыми, но победа над «Барсой» снова сделала их лидерами. Роналдиньо забил уже на 13 минуте. Потом Осио заработал красную карточку и оставил «Севилью» в меньшинстве. Но очень вовремя отличился Кержаков. Во втором тайме «Барса» осталась в меньшинстве, оставшись без двух бойцов — Людовика Жюли и Джанлуки Дзамбротты. К тому времени Дани Алвес расписался в воротах своей будущей команды — 2:1.

В Кубке УЕФА был преодолён ещё один барьер в лице «Стяуа» — 2:0 в Бухаресте, 1:0 в Севилье, причём единственный гол был на счету Александра Кержакова. В одной восьмой финала андалусийцев поджидал «Шахтёр». Первый матч проходил на «Рамон Санчес Писхуан» в Международный женский день. На 7 минуте Кержаков заработал пенальти, который реализовал Марти. Затем Навас с Алвесом проверили прочность каркаса ворот. В промежутки между этими двумя попаданиями Томаш Гюбшманн успел сравнять счёт. Во втором тайме Алвес привёз пенальти, реализованный Матузалемом. Но Энцо Мареска, тоже с 11-метрового, избавил андалусийцев от домашнего проигрыша — 2:2.

Не менее напряжённым выдался матч в Донецке. Матузалем с Мареской обменялись голами, на этот раз с игры. За семь минут до конца основного времени Элано вывел «горняков» вперёд — 2:1. Но «Севилья» не сдалась, устроив штурм ворот Богдана Шуста. Вперёд пошли все, включая вратаря Андреса Палопа. Который и забил на исходе четвёртой, последней из добавленных минут. Командам пришлось задержаться на поле ещё на полчаса. «Шахтёр» выглядел явно подавленным, и «Севилья» сумела провести победный гол. Его автором стал Чевантон. Ещё несколько моментов гостей остались нереализованными. Победа 3:2 и выход в четвертьфинал.

Противостояние с «Шахтёром» отняло много сил. «Севилье» всё сложнее было вести борьбу на три фронта — Кубок Испании ещё никто не отменял. Там всё складывалось благополучно. В четвертьфинале была добыта суммарная победа над «Бетисом». В чемпионате же команду Наваса ждал спад — в пяти встречах победа, две ничьи и два проигрыша. Мечты о чемпионстве пришлось отложить.

В четвертьфинале Кубка УЕФА на дороге встретился «Тоттенхэм». В Севилье гости повели в счёте на второй минуте после гола Робби Кина. Но андалусийцы не стали медлить ответом. Адриано заработал 11-метровый, реализованный Кануте. А потом Кержаков забил такой нужный мяч, принесший победу в первом раунде. В Лондоне же испанский клуб к восьмой минуте вёл 2:0 после автогола Стеда Мальбранка и точного удара Кануте. «Шпоры» смогли лишь отыграться — 2:2.

В полуфинал Кубка УЕФА вышли бременский «Вердер» и три испанских коллектива — «Эспаньол», «Севилья» и «Осасуна». Путь андалусийцев в финал лежал через встречи с командой из Памплоны. Первый матч, проходивший на поле «Осасуны», завершился победой хозяев. Единственный гол записал на свой счёт Роберто Сольдадо.

В ответной игре большое игровое преимущество «Севильи» материализовалось в гол Луиса Фабиано на 37-й минуте. Ренато после перерыва огорчил Рикардо Лопеса во второй раз. Кержаков появился на поле на 73-й минуте и заметно усилил игру хозяев. Вывел Дани Алвеса к воротам, но бразилец не смог переиграть опытнейшего вратаря наваррцев. Но и счёта 2:0 хватило для выхода в финал. Вторым финалистом стал «Эспаньол».

В чемпионате Испании «Севилья» удерживалась на третьем месте, вслед за «Реалом» и «Барселоной». Её соперники по Кубку УЕФА находился в серединке. Но финал еврокубка — это нечто иное. Тут предматчевые расклады не действуют.

Финал проходил в Глазго. Сначала команды обменялись острыми уколами. Но оба вратаря — Андрес Палоп и Горка Ираисос проявили себя с наилучшей стороны. И всё же «Севилья» вырвалась вперёд на 18 минуте после года Адриано. Вскоре Альберт Риера убежал от Дани АЛвеса и пробил по воротам. Дани успел догнать беглеца и даже попытался заблокировать его удар. Но мяч, отскочив от бразильца, миновал руки Палопа — 1:1. С таким счётом основное время и завершилось. Кержаков появился на поле на 64-й минуте. В дополнительное время Александр отвлёк на себя двух защитников, чем помог Фредрику Кануте забить второй мяч. Однако Жонатас дальним ударом вогнал мяч в цель, и счёт снова стал ничейным. Решать судьбу Кубка пришлось с помощью серии пенальти.

Палоп отбил удар Луиса Гарсии, а Кануте был точен. Вальтер Пандиани реализовал свою попытку. Как и Ивица Драгутинович — 1:2. Жонатас, спасший «Эспаньол», не смог переиграть вратаря. Но и Дани Алвес пробил выше перекладины. Палоп потащил третий пенальти, теперь от Марка Торрейхона. А Антонио Пуэрта не промахнулся, чем обеспечил «Севилье» победу 3:1. Андалусийцы сохранили Кубок УЕФА у себя.

В чемпионате «Севилья» осталась третьей, завоевав пропуск в Лигу чемпионов. Но у них ещё оставался национальный Кубок. В полуфинале команда Наваса дважды разобралась с «Депортиво» 3:0 и 2:0. В решающем матче южанам противостоял столичный «Хетафе». И здесь всё решил один гол. Француз Фредерик Кануте (позже он играл за сборную своей исторической родины — Мали) забил на десятой минуте. Андалусийцы выиграли третий трофей в сезоне, и приятно отметить, что Александр Кержаков имел непосредственное отношение к двум победам.

А следующий сезон у «Севильи» не задался. Суперкубок Испании андалусийцы взяли, дважды обыграв «Реал» 1:0 и 5:3. Но Суперкубок Европы уехал в Милан. В чемпионате Испании — пятое место. В Кубке неудача — проигрыш в первой же встрече заштатной «Дении». В Лиге чемпионов «Севилья» вышла из группы, но в 1/8 финала сошла с дистанции, проиграв в серии пенальти турецкому «Фенербахче» (соперники выиграли по одной встрече с результатом 3:2). Тренер Хуанде Рамос ещё в сентябре оставил «Рамон Санчес Писхуан», приняв предложение «Тоттенхэма».

А ещё клуб пережил трагедию. В конце августа скоропостижно скончался один из героев сезона Антонио Пуэрта. 22-летнему полузащитнику стало плохо на поле в матче с «Хетафе». Футболист был доставлен в больницу, врачи боролись за жизнь Антонио три дня, но всё кончилось печально. Смерть молодого футболиста, воспитанника клуба, не могла не отразиться на состоянии товарищей.