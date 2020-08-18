«Лион» — «Бавария»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 22:55

Лион

«Лион» вошел в четверку лучших клубов Европы, что само по себе является серьезным показателем силы команды. «Ткачи» имеют шанс сделать финал самого престижного трофея Европы французским, а стартующий уже в эти выходные чемпионат Франции может получить интригу, вместо театра одного актера в лице ПСЖ .

Минувший сезон Лиги1 «дети» завершили на седьмой позиции. Клубы успели сыграть по 28 туров, что в итоге не дает права «Олимпику» сыграть в новом турнире в еврокубках. Впрочем, исправить этот недочет может победа в розыгрыше самого престижного Кубка по новым правилам.

Футбольный национальный сезон «аристократы» завершали финальным поединком с «Пари Сен-Жермен», в котором только в серии пенальти уступил Кубок лиги, что должно было насторожить противников по плей-офф самого престижного футбольного турнира Европы.

Свой путь в 1/2 финала подопечные Руди Гарсии прошли на одном дыхании. Второе место в группе с «Зенитом», «Бенфикой» и «РБ Лейпциг», с которым также есть какая-то доля вероятности встретиться в финале. В решающий поединках «белые» обыграли «Ювентус», за счет гола, забитого на выезде и разгромили «Манчестер Сити» (3:1).

В сегодняшнем матче не сможет принять участие Коне, у которого растяжение мышцы.

Качественную линию на этот поединок предлагает БК Винлайн, скачать приложение можно по ссылке.

Бавария

«Бавария» катком проехалась по турниру Лиги чемпионов этого сезона. Немецкий клуб выдал максимальный результат на стадии группового этапа – шесть из шести возможных побед, при этом в ворота противников влетало по четыре гола в среднем.

В плей-офф ситуация изменилась в худшую строну, но только для противников Мюнхена. Сначала по сумме двух матчей был повергнут «Челси» с общим счетом 7:1, далее была «Барселона». В четвертьфинале «Звезда Юга» играла всего один матч, так что растягивать удовольствие не стали и просто деклассировали вице-чемпиона Испании со счетом 8:2.

Не удивительно, что баварцы без проблем выиграли чемпионат Германии, причем сделали это досрочно, на 13 пунктов опередив «Боруссию» из Дортмунда. Показателем стал итог забитых за сезон мячей. Подопечные Ханса Флика 100 раз поражали ворота своих оппонентов. Главными снайперами стали Левандовский (34 гола) и Гнабри (12).

Футбольный сезон Германии « ФК Голливуд» завершил блестящей победой в Кубке страны над «Байером» (4:2), на что мы давали прогноз.

В сегодняшнем поединке на сможет принять участие Павар, у которого травма ноги.

Статистика

«Лион» выиграл 4 из 6 последних матчей

Только в 1 из 10 последних официальных матчах «Лиона» было забито более четырех голов

«Бавария» выиграла 24 из 25 последних матчей

В 7 из 8 очных противостояний было забито не больше четырех голов

Последний очный матч завершился победой «Баварии» (3:0)

Прогноз

Прогноз на матч Лион — Бавария