Анонс матчей 3-го тура российской Премьер-Лиги от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 22:56

«Урал» — «Локомотив»

«Урал» еще с прошлого сезона находится в кризисе и за два тура нового сезона сумел взять всего один балл. «Локомотив» оба поединка в чемпионате выиграл, не пропустив в них ни одного гола, но сумеют ли «железнодорожники» добыть третью победу кряду в Екатеринбурге?

Прогноз на матч Урал – Локомотив.

«Уфа» — «Спартак»

«Спартак» в первом туре был втянут в судейский скандал, где по мнению его президента у команды украли два очка. Однако, «красно-белые» собрались с силами и во втором туре не оставили ни единого шанса «Ахмату», но станет ли их следующей жертвой сегодня «Уфа»?

Прогноз на матч Уфа – Спартак.

«Ахмат» — «Ротор»

«Ахмат» успеха на старте сезона не имеет – команда Андрея Талалаева за два тура набрала всего один балл. «Ротор» также имеет всего одно очко в чемпионате и испытывает проблемы с результативностью, но воспользуются ли ими сегодня «волки»?

Прогноз на матч Ахмат – Ротор.

«Динамо» — «Ростов»

«Динамо» в целом неплохо начало сезон, обыграв в первом туре «Урал» и расписав ничью с «Ротором» в прошлом туре. «Ростов» также вошел в сезон с победы, но в прошлом туре ничего не смог противопоставить «Зениту», но смогут ли ростовчане сегодня показать более сильную игру?

Прогноз на матч Динамо – Ростов.

«Зенит» — ЦСКА

Центральный матч тура – «Зенит» уверенно начал сезон и выиграл оба матча, не отстает от него и ЦСКА . В последних трех матчах «Зенит» не проигрывал ЦСКА , добыв в них две победы, но сумеют ли сегодня «армейцы» собраться и прервать затянувшуюся неудачную серию?