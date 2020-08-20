«Севилья» — «Интер»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 21:43

Севилья

«Севилья» на очень высоком уровне провела чемпионат Испании – команда Юлена Лопетеги не ставила перед собой задачу победить в турнире, но путевку в Лигу Чемпионов добыла без проблем. Борьба «нервионцами» велась за бронзу, но в итоге третью строчку они уступили мадридскому «Атлетико», отстав от «матрасников» только за счет дополнительных показателей.

В Лиге Европы «Севилья» очень легко преодолела групповой этап, оказавшись в одном из самых простых квартетов на турнире, «нервионцы» набрали 15 очков и двинулись в плей-офф. Первый же соперник в 1/16 финала мог выбить «Севилью» из турнира – «Клуж» дал бой в каждом из матчей и покинул турнир только по причине пропущенного на своем поле гола.

После этого «Севилья» уже в Германии обыграла с легкостью «Рому» в 1/8 финала со счетом 2:0, а в четвертьфинале ее натиска не выдержал «Вулверхэмптон», «волки» пропустили всего один гол, но его оказалось достаточно.

Самым сложным соперником «Севильи» стал «Манчестер Юнайтед» — «красные дьяволы» открыли счет, контролировали ход встречи и после того, как «нервионцы» отыгрались – только благодаря великолепной игре голкипера Боно удалось пропустить всего один гол. Точный удар Люка де Йонга в конце матча принес в итоге «Севилье» путевку в финал.

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Интер М

«Интер», в отличие от своего сегодняшнего соперника, явно рассчитывал побороться за титул в своем национальном чемпионате – в первом круге команда Антонио Конте считалась одним из главных претендентов на скудетто. Однако, добиться успеха не удалось – из борьбы «нерадзурри» выпали заблаговременно, но в итоге финишировали вторыми, что в целом можно считать достижением.

Свой путь в еврокубках в текущем сезоне «Интер» начинал в Лиге Чемпионов, где попал в «группу смерти» с «Барселоной», «Боруссией» из Дортмунда и пражской «Славией». Борьбу соперникам «нерадзурри» навязали, но этого не хватило для выхода из группы, финишировали они третьими, отстав от «Боруссии» всего на три балла.

Оказавшись в плей-офф Лиги Европы, «Интер» не заметил на своем пути «Лудогорец», обыграв соперника в каждом из матчей. В 1/8 финала уже предстояло сыграть в Германии – на пути серебряного призера Серии А стал «Хетафе», но на классе «Интер» выиграл 2:0 и попал на «Байер».

«Фармацевты» особого сопротивления в четвертьфинале не оказали – команда Конте довольно легко победила 2:1 и в полуфинале встретилась с донецким «Шахтером». Встреча с «горняками» оказалась для «Интера» самой легкой в плей-офф – пять безответных голов влетело в ворота соперника, и путевка в финал была добыта без проблем.

Статистика

«Севилья» не проигрывает на протяжении 20 матчей во всех турнирах – 11 побед и девять ничьих

Четыре последних матча «Севилья» выиграла

Только в одном из шести последних матчей «Севилья» пропускала

«Севилья» является рекордсменом по победам в Лиге Европы – на данным момент клуб имеет пять трофеев

«Севилья» никогда не проигрывала в финалах Лиги Европы

Прогноз

Прогноз на матч Севилья – Интер.