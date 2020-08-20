Анонс матчей дня 21 августа от сайта ВсеПроСпорт

«Бордо» — «Нант»
«Бордо» и «Нант» в прошлом сезоне серьезных успехов не имели, чемпионат закончили они соседями по таблице – «жирондинцы» оказались 12-ми, а «Нант» финишировал 13-м. В прошлом сезоне «Бордо» выиграл оба матча у «Нанта», но ждать ли третьей победы кряду?
«Олимпик» — «Динамо» Киев
«Динамо» в прошлом сезоне вчистую проиграло титул «Шахтеру», полноценно так и не поучаствовав в чемпионской гонке. С новым тренером в лице Мирчи Луческу киевляне наверняка постараются выдать более качественный старт, но позволит ли им это сделать «Олимпик»?
Прогноз на матч Олимпик – Динамо Киев.
«Шахтер» — «Колос»
Чемпион Украины после оглушительного поражения от «Интера» в Лиге Европы стартует в чемпионате Украины. В прошлом сезоне «горняки» выиграли все четыре матча у «Колоса», но ждать ли продолжения традиции?
Прогноз на матч Шахтер – Колос.
«Слуцк» — «Динамо» Минск
«Динамо» проваливает чемпионат и находится лишь на восьмом месте в таблице, имея минимум шансов на еврокубки. «Слуцк» проиграл последних три встречи, но ждать ли очередного поражения «сахарников» и сегодня?
Прогноз на матч Слуцк – Динамо Минск.
«Ислочь» — «Шахтер» Солигорск
«Шахтер» выдает отличный сезон и в данный момент лидирует в таблице, но всего на три очка опережает БАТЭ. «Ислочь» явно рассчитывает на еврокубки и «волки» выиграли три последних матча, но сумеют ли они отобрать очки у лидера?