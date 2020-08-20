Анонс матчей дня 21 августа от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 21:45

«Бордо» — «Нант»

«Бордо» и «Нант» в прошлом сезоне серьезных успехов не имели, чемпионат закончили они соседями по таблице – «жирондинцы» оказались 12-ми, а «Нант» финишировал 13-м. В прошлом сезоне «Бордо» выиграл оба матча у «Нанта», но ждать ли третьей победы кряду?

Прогноз на матч Бордо – Нант.

«Олимпик» — «Динамо» Киев

«Динамо» в прошлом сезоне вчистую проиграло титул «Шахтеру», полноценно так и не поучаствовав в чемпионской гонке. С новым тренером в лице Мирчи Луческу киевляне наверняка постараются выдать более качественный старт, но позволит ли им это сделать «Олимпик»?

Прогноз на матч Олимпик – Динамо Киев.

«Шахтер» — «Колос»

Чемпион Украины после оглушительного поражения от «Интера» в Лиге Европы стартует в чемпионате Украины. В прошлом сезоне «горняки» выиграли все четыре матча у «Колоса», но ждать ли продолжения традиции?

Прогноз на матч Шахтер – Колос.

«Слуцк» — «Динамо» Минск

«Динамо» проваливает чемпионат и находится лишь на восьмом месте в таблице, имея минимум шансов на еврокубки. «Слуцк» проиграл последних три встречи, но ждать ли очередного поражения «сахарников» и сегодня?

Прогноз на матч Слуцк – Динамо Минск.

«Ислочь» — «Шахтер» Солигорск

«Шахтер» выдает отличный сезон и в данный момент лидирует в таблице, но всего на три очка опережает БАТЭ . «Ислочь» явно рассчитывает на еврокубки и «волки» выиграли три последних матча, но сумеют ли они отобрать очки у лидера?

Прогноз на матч Ислочь – Шахтер Солигорск.