Анонс матчей четвертого тура российской Премьер-Лиги от сайта ВсеПроСпорт

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сегодня, 00:51

«Урал» — «Краснодар»

«Краснодар» явно рассчитывает в новом сезоне подняться выше третьего места и получить прямую путевку в Лигу Чемпионов, но пока он лишь четвертый. В прошлом сезоне «быки» дважды обыграли «Урал» в чемпионате, но сумеют ли хозяева прервать традицию?

Прогноз на матч Урал – Краснодар.

«Химки» — «Ахмат»

«Ахмат» в прошлом туре прервал серию без побед – на своем поле «волки» разобрались с «Ротором». Успех позволил команде оказаться на восьмом месте в таблице, «Химки» же пока предпоследние и побед еще не имеют, но есть ли шанс прервать серию сегодня?

Прогноз на матч Химки – Ахмат.

«Арсенал» — «Динамо»

«Динамо» отлично стартовало в чемпионате – ни в одном из трех матчей поражений не случалось. «Арсенал», наоборот, еще ни разу не побеждал и два из трех матчей проиграл. В четырех матчах кряду «канониры» не проигрывали «Динамо», но как сыграют команды сегодня?

Прогноз на матч Арсенал – Динамо.

«Зенит» — «Тамбов»

«Зенит» полон решимости отстоять чемпионский титул и первые шаги в этом направлении он уже сделал – три стартовых поединка были выиграны. «Тамбов» пока в таблице 11-й, но в прошлом матче «волки» сыграли великолепно, обыграв всухую дома «Химки», смогут ли гости сотворить сенсацию?

Прогноз на матч Зенит – Тамбов.

«Ротор» — «Сочи»

«Ротор» очень слабо начал сезон – после трех туров он находится на последнем месте в таблице, имея всего один балл в активе. «Сочи» куда успешнее смотрится на старте сезона и уже добрался до шестого места в таблице, но смогут ли «барсы» развить успех?

Прогноз на матч Ротор – Сочи.

ЦСКА – «Рубин»

ЦСКА в двух стартовых матчах чемпионата набрал шесть очков и ворвался в число лидеров, но в прошлом туре «армейцы» уступили «Зениту» и опустились на пятое место в таблице. «Рубин» пока без побед в чемпионате и находится в зоне переходных матчей, по силам ли казанцам исправить положение?