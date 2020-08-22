«Спартак» — «Локомотив»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 20:52

Спартак

«Спартак» неплохо начал новый сезон, хоть и без ошибок не обошлось – команда Доменико Тедеско пока не проигрывала в чемпионате. В первом туре «красно-белые» вполне могли рассчитывать на победу, но упустили преимущество в два гола над «Сочи» и в итоге довольствовались лишь ничьей 2:2 на своем поле.

Во втором туре шансов «Ахмату» столичный клуб не оставил – победа 2:0 была абсолютно заслуженной, подопечные Тедеско полностью переиграли соперника. Лучше «Спартак» смотрелся и в поединке против «Уфы», но обыграть «горожан» не удалось – ничья 1:1 вряд ли соответствовала ходу встречи, где «красно-белые» доминировали.

Таким образом «Спартак» подходит к старту четвертого тура на седьмой строчке в таблице с пятью очками в активе – от «Зенита» его отделяет четыре балла, зона Лиги Чемпионов находится на расстоянии двух очков.

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Локомотив

«Локомотив» также весьма успешно вошел в новый сезон и поражений у команды Марко Николича пока нет. Календарь на старте сезона для «железнодорожников» стал не самым удобным – в первом туре в гостях удалось обыграть со счетом 2:0 «Рубин», который дал бой, но свои моменты реализовать не сумел.

Во втором туре «Локомотив» также позволил сопернику создавать у своих ворот опасные моменты, но «Краснодар», как и предыдущего соперника «Локо», подвела реализация, а «железнодорожники» свой момент нашли и реализовали, добыв вторую сухую победу кряду.

В последнем туре «Локомотив» впервые потерял очки – в гостевом матче с «Уралом» ему пришлось отыгрываться и ничья 1:1 не позволила «Локо» подняться выше третьей строчки в таблице.

Статистика

Ни в одном из пяти последних матчей «Спартак» не проигрывал «Локомотиву» — две победы и три ничьи

Ни в одном из четырех последних матчей «Спартак» не проигрывал – две победы и две ничьи

Только в одном из трех последних выездных матчей «Локомотив» сумел победить

Прогноз

Прогноз на матч Спартак – Локомотив.