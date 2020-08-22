ПСЖ — «Бавария»:видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 20:54

ПСЖ

ПСЖ в очередной раз продемонстрировал в чемпионате Франции, что на внутренней арене ему нет равных – команда Томаса Тухеля добыла чемпионский титул. Чемпионат доигран не был, но на момент его остановки у парижан было 12 очков отрыва от «Марселя», так что в любом случае догнать их было уже нереально.

Кроме этого, ПСЖ никому не позволил взять все остальные трофеи во Франции – после карантина парижане довольно легко расправились с «Сент-Этьеном» в финале Кубка, обыграв его со счетом 1:0 в Париже. В финале Кубка Лиги, который проводился в последний раз, ПСЖ встретил сопротивление со стороны «Лиона», но переиграл его в серии пенальти.

В Лиге Чемпионов проблем у ПСЖ до определенного момента не было – без труда выбравшись из группы, в непростой борьбе была еще до карантина выбита из турнира дортмундская «Боруссия». Уже после паузы в Португалии ПСЖ в тяжелом матче обыграл «Аталанту» в четвертьфинале со счетом 2:1, а вот с «Лейпцигом» в полуфинале проблем не возникло – в ворота «быков» отправлено было три безответных гола.

Качественную линию на этот поединок предлагает БК Винлайн, скачать приложение можно по ссылке.

Бавария

«Бавария» оказалась самой сильной командой Германии по итогам прошедшего сезона – команде Ханса-Дитера Флика не было поначалу так легко, как ее сегодняшнему сопернику, но во втором круге очень быстро стало понятно, что конкуренции мюнхенский клуб не потерпит. Досрочно был оформлен чемпионский титул, «Боруссия» из Дортмунда отстала аж на 13 очков.

После этого «Бавария» закрепила успех в Кубке Германии – «Байер» не был способен оказать серьезное сопротивление и был повержен со счетом 4:2 в Берлине. Ответный поединок с «Челси» в Лиге Чемпионов «Бавария» провела в Мюнхене – после убедительной победы со счетом 3:0 в гостях, сомнений в отношении прохода не оставалось, но «пенсионеры» были обыграны со счетом 4:1 и дома.

Уже в Португалии «Бавария» встретилась с «Барселоной» в четвертьфинале и этот поединок «сине-гранатовые» явно желают поскорее забыть – чемпион Германии обыграл соперника со счетом 8:2 и отправился в полуфинал. «Лион» в плей-офф сотворил две сенсации, выбив «Ювентус» и «Манчестер Сити», но очень легко «Бавария» обыграла «ткачей» со счетом 3:0, получив путевку в финал.

Статистика

В четырех последних встречах ПСЖ потерпел три поражения от «Баварии»

«Бавария» провела в нынешней Лиге Чемпионов 10 матчей и всех их выиграла

Только в одном из 10 матчей Лиги Чемпионов «Бавария» забивала менее трех голов

Последние 20 матчей во всех турнирах «Бавария» выиграла

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