Анонс матчей дня 23 августа от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 20:56

«Уфа» — «Ростов»

«Ростов» в первом туре добыл уверенную победу над «Тамбовом», но после этого два матча кряду ростовчане проиграли. «Уфа» в прошлом туре отобрала очки у «Спартака», расписав ничью 1:1 и не проиграла таким образом во втором матче кряду – сумеют ли «горожане» выстоять и сегодня?

Прогноз на матч Уфа – Ростов.

«Монако» — «Реймс»

Старт нового сезон во Франции. «Монако» в прошлом сезоне выглядело не лучшим образом, финишировав лишь на девятом месте. «Реймс» финишировал шестым и пробился в Лигу Европы, но удастся ли ему в стартовом поединке сезона отобрать очки у «Монако»?

Прогноз на матч Монако – Реймс.

«Ницца» — «Ланс»

«Ницца» в прошлом сезоне вела ожесточенную борьбу за еврокубки и в итоге добилась своей цели, финишировав на пятом месте в таблице. В последнем домашнем матче «Ницца» без проблем обыграла «Ланс», но повторится ли результат и сегодня?

Прогноз на матч Ницца – Ланс.

«Торпедо» — «Минск»

«Торпедо» ведет борьбу за еврокубки в чемпионате Беларуси, но пока «автозаводцы» лишь пяте в таблице. У «Минска» дела намного хуже – «горожане» провалились в зону прямого вылета, но шансы спастись у них есть. Зацепится ли аутсайдер за очки в Жодино?

Прогноз на матч Торпедо – Минск.

«Стандард» — «Генк»

«Стандард» явно намеревается в нынешнем сезоне замахнуться на борьбу за Лигу Чемпионов и первые шаги «красные» уже сделали, добыв две победы кряду. «Генк» выиграл только один матч и находится на пятом месте в таблице, но замахнутся ли «шахтеры» на победу сегодня?

Прогноз на матч Стандард – Генк.