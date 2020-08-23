Все финалы Баварии в главном еврокубке

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вчера, 22:03

КЕЧ 1973/1974 Бавария VS Атлетико Мадрид (1:1, второй матч 4:0)

Это был первый финал для «Баварии» под руководством одного из великих тренеров в истории немецкого футбола Удо Латтека, думаю историю о этой команде вы могли читать в исторических очерках на странице сайта, ну а мы вспомним этот финал. Здесь потребовалось два матча. В первой игре, которая в основное время закончилась без голов, лишь в дополнительное были организованы взятия ворот, сначала забивали «матрасники» гол забил Луис Арагонес на 114 минуте, в последствии один из ведущих тренеров в истории испанского футбола, но и эквалайзер за немецкую команду организовал Ханс Георг Шварценберг на 119 минуте, буквально вырвали эту ничью прямо на финише, как понимаем «Атлетико» никогда не везло в финалах главного турнира. Ведь ответная игра через два дня на все том же стадионе Эйзеле в Брюсселе Бельгия коронует «Баварию», которая без шансов во второй игре деклассирует соперника Ули Хенесс и «бомбардир нации» Герд Мюллер оформят покер на двоих забив по дублю. И так это будет только началом процветания немецкого футбола в Еврокубках, ведь совсем скоро еще Сборная ФРГ выиграет ЧМ .

КЕЧ 1974/1975 Бавария VS Лидс Юнайтед (2:0)

И так это будет поход за вторым ушастым трофеем, на этот раз им в финале достался один из даров английского футбола «Лидс Юнайтед». Вообще стоит немного перейти к сопернику, и вспомнить, что перед стартом того сезона «павлинов» покинул главный творец той команды Дон Реви, которого из-за больших амбиций утянуло в сборную Англии, а на его место пришел Брайан Клаф, но ограничался прибыванием на посту тренера всего 44 дня, а в финал главного турнира их выводил Джимми Армфилд. Да, и «Баварии» также произошли изменения Удо Латтек не смотря на победу в главном еврокубке в самом чемпионате Бундеслиге провалился проиграв в 8 матчах первого круга нового сезона, в следствии чего в январе 75 года был отправлен в отставку, и его сменил Деттмар Крамер.

«Лидс Юнайтед» доминировал на протяжении большей части матча, но не реализовал свои моменты. Уже в самом начале матча травму получил шведский защитник «Баварии» Бьёрн Андерссон и был заменен неопытным Йозеф Вайссом после тяжелого подката от Терри Йората, который после Ули Хенесс назвал « самым жестокий фолом, который когда-либо видел» На 23-й минуте капитан «Баварии» Франц Беккенбауэр находился в своей штрафной на земле, и мяч попал ему в руку, пенальти, но арбитр встречи не увидел момента, и наказание не последовало. Дальше было больше. Однако после более спорным было то, что рефери опять отклонил пенальти для «Лидса» на 34-й минуте после того, как Беккенбауэр поставил подножку Аллану Кларку, который атаковал ворота «Баварии» с левого фланга и, казалось, был готов забить в ворота Зеппа Майера. Затем «Лидс», вывел из игры Ули Хенесса, получившего серьезную травму колена на 42-й минуте после подката от Фрэнка Грея, что в конечном итоге привело к преждевременному завершению его карьеры в 1979 году, и его сменил Клаус Вундер.

Во втором тайме французский арбитр Мишель Китабджян снова не засчитал гол Питера Лоримера, из-за пассивного офсайда у другого игрока Билли Бремнера. Сначала он указал на центральный круг (указывая на взятие ворот), а затем Беккенбауэр подошел к боковому судье и указал на положение в не игры на Бремнере. Это решение вызвало вспыхнувшие беспорядки, поскольку «люди осознали, что их действительно обманывают» .

А затем «Бавария» реализовала свои моменты сначала Франц Рот завершил контратаку на 71-й минуте игры после короткого паса от Конни Торстенссона. А спустя 10 минут еще одна контратака привела к тому, что «Бавария» забила уже второй гол, на этот раз Герд Мюллер завершил момент у чужих ворот после навеса с правого фланга от Юппа Каппельманна. «Лидс» ничего не смог предпринять, по просту кто то скажет, что у них могли украсть победу или это был ответ за финал на ЧМ 1966 года,, но справедливости ради скажем, что «Бавария» тогда доминировала в еврокубках, и победу вообщем с огрехами заслужила.

КЕЧ 1975/1976 Бавария VS Сент Этьен (1:0)

Третий подряд кубок достался снова как понимаем немецкой машине. Тренером снова выступает Деттмар Крамер, который выходит сам во второй финал, а для «Баварии» третий подряд. На этот раз в соперниках у них оказывается французская команда. Матч снова проходил в равной борьбе, ведь могли забить и те и другие, например еще в первом тайме два раза игроки французского клуба попали в перекладину ворот защищаемые Зепп Майером. Во втором на исходе часа «Бавария» провела свою атаку однако соперник нарушил правило, и пришлось пробивать штрафной, Франц Беккенбауэр послал мяч Францу Роту и тот реализовал момент. Так эта единица и застыла до финального свистка. В конце матча игроки «Сент-Этьена» плакали, потому что чувствовали, что им не повезло, но болельщики поздравляли их, и их возвращение во Францию ​​было героическим, хотя они и потерпели поражение. «Бавария» праздновала успех третий подряд, а капитан Франц Беккенбауэр поднял ушастый трофей над головой.

КЕЧ 1981/1982 Бавария VS Астон Вилла (0:1)

В этом матче «Бавария» считалась фаворитом, ведь до этого они все три финала оставили за собой, да и имена этих футболистов могли вызвать страх у любого соперника, конечно это не коллектив 70-х, но все равно одни имена чего стоят Брайтнер, Карл-Хайнц Румминигер, Хенесс, а Вилла была малость обескровлена сначала уходом тренера по середине сезона Сондерса сменил Бартон, а после на 10 минуте во время игры получил травму главный вратарь Джимми Рид, и его пришлось заменять на молодого и без опытного вратаря Найджела Спика, чей опыт за основу выдался лишь в неполном матче в чемпионате. Однако именно это будет переломным моментом встречи, потому что вратарь, как магнит притягивал мяч к себе, и отражал самые опасные моменты от игроков «Баварии». Румминнегер получивший два золотых мяча и Берт Дюрнбергер били из таких 100 % моментов, но 22-х летний вратарь отбивал все. Во втором тайме привычная связка Тони Морли и Питера Уита принесла победу сопернику — 0:1 на 67 минуте встречи Уит записал свое имя на табло, и это стало историческим моментом для «Астон Виллы», на этот раз "Бавария проиграла свой первый финал главного турнира и ушастый трофей уехал в Англию на этот раз.

КЕЧ 1986/1987 Бавария VS Порту (1:2)

Удо Латтек снова вернулся в «Баварию», чтобы ФК Голливуд поставить на рельсы, и вернуть им престиж в главном еврокубке, им противостоит Порту. Как всегда немцы были фаворитами, но соперник перподнес сюрприз правда в начале «баварцы» вышли вперед стараниями Людвига Кегля и весь матч доминировали на поле, однако за три минуты подопечные Артура Жордже меняют ход встречи для начала алжирский футболист Рабах Маджер забивает, а после бразилец Жуари вышедший на замену в начале второго тайма приносит победу соперникам и первый ушастый трофей едет в португалию, где до этого лишь Бенфика брала главный трофей. Поворить успех Латтеку не удается все же состав 70-х годов был лучше нынешнего да и не слишком уж Бавария даже в чемпионате все побеждала.

ЛЧ 1998/1999 Бавария VS Манчестер Юнайтед (1:2)

Это матч считается одним из лучших финалов в истории ЛЧ , и может быть уступает лишь стамбульскому 2005 года, и так начнем краткий рассказ этого интересного и интригующего матча который прошел на Камп Ноу. Уже на 6 минуте игры один из моих любимых игроков в истории немецкого футбола Марио Баслер забивает гол, все началось с нарушения правил со стороны игрока МЮ Ронни Йонсена на Янкере, и подошел исполнять приговор Баслер, да и вообще он был самым опасным игроком этой встречи, который и отправил круглого прямо в дальний от Шмехеля угол. МЮ играл неплохо создавал моменты, но баварцы напрочь их пресикали, да и сами могли забить удвоить преимущество мог Баслер, а затем и Циклер.

Во втором тайме «Бавария» сдерживает натески, хотя и сами много создают усилиями Баслера, на 67 минуте выходит Шерингем сменив Блумквиста это первая важная замена в матче. А вот с 80 минуте происходит аж три важные замены или скажем ключевые, во первых по непонятной причине, но на совести Отммара Хитсфельда уходит лидер «мюнхэнцев» Лотер Маттеус, а на 87 еще и Баслера меняют, а Фергюсон на 81 минуте выпускает своего джокера, а теперь нынешнего тренера МЮ Оле Гуннара Сульшера, и две замены шотландца дают результат. Сначала Тедди Шерингем сравнивает, а точку в матче ставит Сульшер, а опасные ситуации для взятия ворот создает Бекхэм. Говорят уже готовили ушастый кубок для «Баварии» украсив его ленточками, но произошел переломный момент за пару минут, и кубок пришлось отдавать"Манчестер Юнайтед" и тогдашний президент УЕФА Леннарт Юхансенн сказал так «Победители плачут, проигравшие танцуют». Английский клуб выиграл тогда требл, а мюнхэновцы были раздосадованы особенно Лотер Маттеус, который просто снял с себя серебряную медаль. Также это третий подряд проигранный финал большого трунира для «баварцев»

ЛЧ 2000/2001 Бавария VS Валенсия (1:1, серия пенальти 5:4)

«Бавария» под руководством Отммара Хитсфельда снова вышла в финал, где им противостояла «Валенсия» Эктора Куппера, стоит отметить, что эта был финал двух проигравших финалистов, до этого «баварцы» уступила МЮ в 99-0м, а «летучие мыши» в 2000-ом уступили «Реалу». Да, и матч можно назвать триллером по пенальти, потому что оба мяча в основное время игроки забили с пенальти на 2 минуте отличился Мендьета, а во втором тайме Эффенберг отквитал его с той же точки, и равенство, которое продержалось до конца основного, и дополнительного времени хотя еще на 6 минуте пенальти за немцев не реализовал Мехмет Шоль, так как вратарь правильно угадал и спас.

А после мы увидели драму в серии 11 метров, где два лучших вратаря тех лет Оливер Кан и Сантьяго Канисарас решали судьбу. За Баварию сразу не реализовал Сержио, который не выдержал взгляда вратаря «Валенсии» и послал кому-то привет из зрителей пробив выше ворот. Миндьета забил без шанса для Кана, затем ответку забил Салехамиджич, почти Канисрас угадал. Джон Карью удвоил счет, холоднокровно развел мяч и вратаря по разным сторонам, Цикрел сумел переиграть голкипера также по разным углам развел вратаря и мяч. Затем в дело вступает по настоящему Кан, и берет мяч посланный Захавичем, а затем и Канисарес снова берет мяч угадав направление, которое выбрал Андерссон.

Затем Кан снова вступает в игру кончиками перчаток сумел вроде как дотянутся до мяча и Карбони не реализует мяч попал в перекладину и отлетел обратно в поле. 2:2 по прежнему. Эффенберг бьет Канисарес угадал направление, но такую пушку в верхний угол было трудно забрать, ответку реализовал Бараха, который послал низом и мощно без шанса для Кана — 3:3. к точке подходит француз и Лизиразю забивает гол мощно разведя вратаря и мяч по разным углам, ответку приготовил Киле Гонсалес, который низом послал Кан застыл в центре думал видимо что мяч попадет в штангу, а он ворота влетел — 4:4. Линке забивает, а вот Пеллегринно не реализует браво Оливер Кан берет этот удар, да разбег был у аргентинца львиный, а удар получился муравьиный — 5:4, и ушастый кубок уплыл в Германию, да было жалко Канисараса, который сделал все в этой игре, но кто знал что Кан сыграет свой лучший матч в истории «Баварии».

ЛЧ 2009/2010 Бавария VS Интер (0:2)

В этот раз «Бавария» выйдя в финал уступает без особых проблем для соперника. Второй раз Жозе Моуриньо, но на этот раз с другим клубом выходит в финал главного еврокубка, и забирает его для себя, тем самым «Интер» стал первым кто выиграл требл в Италии, оба гола записал на свой счет Милито. Хотя та «Бавария» под руководством Ван Гала сделала золотой дубль, который тоже знает толк по выходам в финал, и победе в нем, но уступает все еще «особенному».

ЛЧ 2011/2012 Бавария VS Челси (1:1, серия пенальти 3:4)

В этом матче снова ничья, да еще какая, в этот раз тренером «Баварией» выступает Юпп Хайнкенс, им противостоит еще один английский клуб на этот раз «Челси» под руководством экс-игрока «синих» Роберто Ди Маттео, который по середине сезона сменил Виллаша Боаша. В основное вермя была зафиксирована ничья гол сначала забил Томас Мюллер, но через пять или 6 минут отвеку забил вождь Дидье Дрогба и матч перешел в дополнительное время, которое ничего на не принесло, но зато мы опять дошли до серии пенальти.

Счет в серии начинает хозяева Альянс Арены игроки «Баварии» Лам реализует мощно, и почти Чех достал его угадав направление, Мата подходит к точке и косячит Нойер забирает его. Гомес можно положил и удвоил счет, Чех угадал, но не взял, Давид Луис чуть ли разбег делал не от центрального круга, но забивает мощным ударом в верхний угол без шанса для Нойера. Затем сам вратарь «Баварии» решает, что голкипер тоже умеет реализовать, и забивает его Нойер, Чех угадал в третий раз и в третий раз не взял, Лэмпард бьет и забивает без шанса для вратаря. Олич решился на удар, он получился отменным, но Чех вытащил его угадав направление выиграв эту дуэль, Эшли Коул на силу пробил и забил. Швайнштаггер бил пятый приговор, то ли сам себя обманул, то ли пытался впечатлить Чеха, а по моему сам удивился после того как мяч от штанги в обратную сторону отскочил нету гола, И Дрогба забивает как всегда решающий гол — 3:4 эту серию выиграл соперник. Снова второй раз подряд выйдя в финал Бавария терпит крушение.

ЛЧ 2012/2013 Бавария VS Боруссия Дортмунд (2:1)

Хайнкес по прежнему тренер «Бавария», они уже всех смяли в Германии вернув себе корону, оформив дубль, и в финале ждали их дортмундцы ведомые Клоппом. Такой немецкий финал. Перед матчем скажем Клопп до этого построил мощную «Боруссию» за два года оформив сними два чемпионских титула, и выход в финал ЛЧ был полностью заслужен, тут как раз о себе и заявил Роберт Левондовски, которого раскрыл Клопп, а теперь поляк играет за «Баварию» и может выиграть ушастый трофей. Но вернемся сюда матч был интересным все ждали главную развязку кто победит эталон немецкого футбола «Бавария» или выскочки из Боруссии" хотя почему ведь у них тоже есть один ушастый выигранный в 97 году. Сначала «баварцы» выходя вперед стараниями Манджукича, но пенальти реализует Гюндоган и уравнял шансы на успех — 1:1, но а свое слово в конце матча сказал Арьер Роббен забивший решающий классный гол. И так это стал пятым кубком для Баварии, и они оформляют требл.

ЛЧ 2019/2020 Бавария VS ПСЖ ( ? : ? )

И так матч против ПСЖ будет 11 финалом Баварии, как видим у них на данный момент 5 побед и 5 поражений в главном матче турнира. Интересно каким же будет этот матч и финальный итог? И что будет в графе побед и поражений, где добавиться или измениться циферка? Бавария на пути в финал размазала всех своих оппонентов, особенно безжалостными они оказались перед «Тоттенхэмом» — 7:2 и «Барселоной» — 8:2 соответственно. Ну вот и наступит момент истинны, команда Флика действительно крутой чемпион, и который готов оформить второй требл или же они мыльный пузырь, и все эти разгромы соперников пустое?