Анонс матчей дня 25 августа от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 16:39

«Тамбов» — «Сочи»

«Сочи» великолепно начал сезон – сыграно уже четыре тура в чемпионате, а команда Владимира Федотова не потерпела ни одного поражения. Сейчас «барсы» в таблице третьи и последние два матча они выиграли, но покорится ли им третья победа в поединке с кризисным «Тамбовом»?

Прогноз на матч Тамбов – Сочи.

«Арсенал» — «Химки»

«Арсенал» неудачно начал сезон и только в прошлом туре добыл первую победу, обыграв 2:0 «Динамо». «Химки» пока идут вообще без побед и к старту пятого тура подходят на предпоследнем месте в таблице, но сумеет ли подмосковный клуб сотворить сенсацию в Туле?

Прогноз на матч Арсенал – Химки.

«Динамо» Киев – «Шахтер» Донецк

Поединок за Суперкубок Украины. В прошлом сезоне «Шахтер» не встретил конкуренции со стороны «Динамо» и досрочно завоевал чемпионство. В новом сезоне как «Динамо», так и «Шахтер» провели по одному матчу и выиграли их, но кто окажется сильнее в очной встрече?

Прогноз на матч Динамо Киев – Шахтер Донецк.

«Ритеряй» — «Дерри Сити»

«Ритеряй» проваливает сезон в чемпионате Литвы – сыграно уже 16 туров, а клуб находится все еще на шестом месте в таблице. У «Дерри Сити» в чемпионате Ирландии дела обстоят не лучшим образом – пока он лишь пятый в таблице, но в двух последних матчах не проигрывал, продлится ли серия «кондитеров»?

Прогноз на матч Ритеряй – Дерри Сити.