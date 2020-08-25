Футбол глазами Платона Расцветаева.

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вчера, 13:21

Развлечения всегда притягивали людей. Они приносили хороший доход, но требовали необычной отдачи и таланта. Сфера развлечений развивалась стремительно. От гладиаторов — к бою быков, от театрального искусства — к кинематографу, от классической музыки к попсе и наконец остановилась на футболе. Сегодня футбол — это спорт, игра и развлечение номер один в мире. Его сопровождает масса печатных и видео изданий и, конечно же, трансферный рынок, который представлен огромным количеством футболистов. Футболист — самая оплачиваемая профессия, хотя было время, когда говорили, что в семье два сына — один умный, а второй футболист. «Почему же ты такой бедный?» — говорит умному современный футболист. Умнику нечего ответить. Оказалось, что умный ни тот , кто много знает, а тот, кто много умеет. В футбол можно играть, футбол можно любить, но стать футболистом и болельщиком нельзя, им надо родиться. Деньги и радость — это удел только счастливых людей. Такими счастливыми людьми являемся мы — болельщики и футболисты. С этим я от души поздравляю всех читателей моего блога.