Анонс матчей 5-го тура российской Премьер-Лиги от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 20:57

«Локомотив» — «Ахмат»

«Локомотив» начал сезон с двух побед кряду, но долго серия не продержалась – в последних двух поединках «железнодорожники» взяли лишь один балл. «Ахмат», наоборот, выиграл два последних матча и поднялся на шестое место в таблице, но смогут ли «волки» отобрать очки и сегодня?

Прогноз на матч Локомотив – Ахмат.

«Ротор» — «Спартак»

«Ротор» пока не может найти свою игру – в чемпионате сыграно уже четыре тура, а побед в активе команды еще нет. «Спартак» начал чемпионат очень уверенно и не потерпел еще ни одного поражения – в прошлом туре «красно-белые» обыграли в дерби «Локомотив», но покорится ли им «Ротор»?

Прогноз на матч Ротор – Спартак.

«Рубин» — «Уфа»

«Рубин» невзрачно начал сезон, но постепенно пришел в себя – в прошлом туре казанцы добыли первую победу в сезоне. Обыграть удалось в гостях ЦСКА со счетом 2:1, серия без поражений продлилась до трех матчей. «Уфа» никогда не побеждала в Казани, но продолжится ли традиция сегодня?

Прогноз на матч Рубин – Уфа.

«Краснодар» — ЦСКА

Один из главных матчей тура. «Краснодар» проиграл два матча кряду и оказался на седьмом месте в таблице. Такие же результаты в последних поединках имеет и ЦСКА – «Зениту» и «Рубину» «армейцы» проиграли, но кому будет суждено прервать серию?

Прогноз на матч Краснодар – ЦСКА .

«Ростов» — «Урал»

«Ростов» пока не может наладить результаты – команда Валерия Карпина в четырех турах потерпела два поражения. «Урал» в последнем матче обыграл «Краснодар» и для него победа стала первой в сезоне, но замахнутся ли «шмели» на очки в Ростове?

Прогноз на матч Ростов – Урал.

«Динамо» — «Зенит»

«Зенит» на очень высоком уровне проводит сезон – пока команда Сергея Семака не потеряла ни одного очка. «Динамо» куда скромнее проводит сезон и в прошлом туре «динамовцы» проиграли в гостях «Арсеналу». Ждать ли легкой победы фаворита, или «Динамо» преподнесет сюрприз?

Прогноз на матч Динамо – Зенит.