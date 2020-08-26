Анонс матчей дня 27 августа от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 19:38

«Кайрат» — «Ноа»

«Кайрат» уверенно начал сезон в чемпионате Казахстана и пока лидирует в таблице, опережая вторую «Астану» на пять баллов. Три последних матча «Кайрат» уверенно выиграл, но сумеет ли сегодня «Ноа» избежать поражения?

Прогноз на матч Кайрат – Ноа.

«Ордабасы» — «Ботошани»

«Ордабасы» пока не может похвастаться серьезными успехами в чемпионате Казахстана, пока клуб лишь пятый в таблице. Однако, два последних матча «Ордабасы» выиграли, забив в них четыре гола – продолжится ли победная серия в игре с «Ботошани»?

Прогноз на матч Ордабасы – Ботошани.

«Стяуа» — «Ширак»

«Стяуа» в прошлом сезоне провалилась в чемпионате Румынии, но добыла победу в Кубке, благодаря которой и попала в Лигу Европы. В прошлом матче «Стяуа» разгромила со счетом 3:0 «Астру», но сумеет ли сегодня «Ширак» более надежно сыграть в обороне?

Прогноз на матч Стяуа – Ширак.

«Абердин» — «Рунавик»

«Абердин» в чемпионате Шотландии стартовал вполне уверенно, добыв две победы в последних трех матчах. «Рунавик» в пяти последних матчах потерпел три поражения и явно уступает в классе сопернику, но возможна ли сенсация?

Прогноз на матч Абердин – Рунавик.

«Партизан» — РФШ

«Партизан» не смог в прошлом сезоне добыть чемпионский титул и остался без Лиги Чемпионов, но и в Лиге Европы в группу еще нужно попасть. В последних трех матчах «Партизан» неизменно побеждал, не пропуская голов, но продолжится ли серия в игре с РФШ?

Прогноз на матч Партизан – РФШ.