«Лион» — «Дижон»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 19:44

Лион

«Олимпик» проведет первый матч в чемпионате Франции нового сезона-2020/21. Минувшее первенство «Лион» закрывал финалом Кубка Лиги, в котором только в серии пенальти уступил трофей ПСЖ .

В трех последних дуэлях «ткачи» сражались за победу в Лиге чемпионов УЕФА . В первой игре лионцы выбили из розыгрыша «Ювентус», далее перед «аристократами» пал сам «Манчестер Сити», получивший поражение со счетом 1:3, которое поставило под угрозу тренерскую карьеру Пепа Гвардиолы.

В полуфинальном поединке «дети» прошли экзамен на прочность с «Баварией», которой уступили (0:3), при этом хозяева выглядели очень достойно.

В минувшем турнире Лиги1, который был завершен досрочно, подопечные Руди Гарсии оказались на седьмой позиции. Команда одержала 11 викторий и добыла 40 очков, что всего на один пункт меньше, чем у противников из зоны еврокубков. Такую несправедливость «Олимпик Лион» намерен исправить в новом сезоне, в котором готов дать бой главным претендентам на медали.

В лазарете команды только Коне, у которого мышечная травма.

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Дижон

«Дижон» сумел закрепиться в элитном первенстве, но пока добыл звание середняка главной французской лиги. В минувшем сезоне, который оборвался на 28-м туре, гости сумели добыть семь побед и девять мировых, которые принесли 30 очков и 16-е место в турнирной таблице. Нельзя не отметить очень слабый показатель линии атаки, которая поражала ворота противника меньше одного раза в среднем за поединок.

После длительного перерыва DFCO провели серию контрольный поединков, результаты которых вряд ли внушают оптимизм поклонникам «красных». Гости смогли одержать победу над «Парижем» (2:0) и сыграли вничью с «Сошо» (0:0), два других товарищеских матча команда проиграла.

В первом туре сезона-2020/21 подопечные Стефана Жобарана своем поле не смогли справиться с «Анже» (0:1), на что мало кто мог дать прогноз.

В сегодняшнем матче не смогут выйти на поле Бальде и Бензия, который получил травму руки.

Статистика

«Лион» выиграл 5 из 10 последних домашних матчей

«Дижон» пропускает в гостях два гола в среднем

«Лион» не мог обыграть сегодняшних гостей на протяжении трех последних домашних матчей

«Дижон» не забивал в 3 из 5 последних выездных поединков

Последний очный матч завершился вничью (0:0)

Прогноз

Прогноз на матч Лион – Дижон.