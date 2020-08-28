Три кита российского футбола.

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вчера, 09:42

Очередной чемпионат только начался. Игроки в плохой физической форме, отсюда так много травм, нарушений и удалений. Владельцам клубов на это наплевать. Деньги получаете, делайте результат. Кроме того игроки должны светиться на трансферном рынке, а это основная статья доходов любого клуба. Тренера в задумчивости. Что делать, брать три очка у будущих аутсайдеров или шесть очков у реальных претендентов на золото. Они склоняются ко второму варианту и не подгоняют игроков. Судьи в трансе, что судить, а что не судить, когда три из пяти контактов происходит с нарушением правил, поэтому часто бегают к «телевизору». Игроки отбывают номер, «писатели» радуются сенсациям, а болельщики возмущаются и «в воздух чепчики бросают». Комментировать в это время футбольные матчи можно только по долгу службы, а любительски сделать это рука не поднимается и в этом нет никакой необходимости.

Сейчас самое время поговорить о фундаментальных основах футбола, а его фундамент держится на трёх китах игрок, судья, тренер. Общество требует зрелищ и неудовлетворённое, рычит и плюётся. С игроками всё ясно, трудятся, как рабы, судьи пьют валерьянку, а тренерам я решил уделить больше внимания. Должность у них не позавидуешь. Надо угодить всем и при этом не потерять свой имидж. В начале сезона они напоминают канатоходца на арене цирка, идущего по проволоке под куполом и без страховки. Им необходимо руководить опытными игроками, которые сами знают , что делать, а если это им не понравится, могут показать тренеру на дверь.

Будучи мальчишкой, я выполнял роль шестёрки у ипподромной мафии и частенько разделял их досуг. Это были довольно деловые ребята, крупно игравшие в подпольном тотализаторе и не считавшие деньги за ценность. Большинство из них оказалось в последствии за решёткой, ну а в то время они были королями. Однажды занесло нас в кафе Арфа, что в Столешниковом переулке. Там частенько собирались футболисты. Мы сели за столик с игроками ЦСКА . Это было в то время, когда команда стала чемпионом. Мои «друзья» начали хвалить тренера В. Николаева. Один из игроков оборвал их — « Тренер для нас ничего не значит. Пусть только попробует что-нибудь мне сказать. Я быстро поставлю его на место потому, что в футбольной команде высокого класса, он не главный. Есть лидерская спайка, которая руководит командой. Если к нам приходит игрок на голову лучше нас, мы его примем, а если такой же, то нет. Не будем давать пас и его уберут. С тренером тоже легко разобраться. Достаточно пару матчей проиграть аутсайдерам с крупным счётом и его снимут.»

Это было давно, да и не очень-то я верил высказываниям по пьяной лавочке. Однако жизнь заставила меня поверить в правоту его слов. Вспомните, как асы «звёздного» Спартака разделались с прекрасным тренером Аленичивым, проиграв договорной матч с заурядной кипрской командой.Крайним оказался Дмитрий Анатольевич, хотя это он подготовил команду и сделал подарок бездарному Каррере ; Слуцкий по той же причине загремел из голландского Витесса. «У „Витесса“ пять поражений подряд, в последнем матче команда Слуцкого вообще проиграла, ведя 2:0.„(Sports.ru), а ведь это самый лучший на сегодняшний момент тренер России по футболу. Доменико Тедеско “ 14 марта 2019 года Доменико был уволен с занимаемой должности после разгромного поражения в 1/8 финала Лиги чемпионов от английского „Манчестер Сити“ со счётом 0:7, а также в связи с неудовлетворительными результатами в Бундеслиге, где команда на тот момент занимала лишь 14-е место.» (Википедия). Вот так расправляются футболисты с неугодными тренерами.

О судьях. «Василий Анатольевич Казарцев. Окончил Военную инженерно-космическую академию имени А. Ф. Можайского (2001), Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина (2009). Имеет профессии инженера-математика (математическое обеспечение автоматизированных систем управления) и педагога по физической культуре. Кандидат в мастера спорта по мини-футболу». (википедия). И такого интеллигентного человека обвинять «в предвзятости» и проверять на полиграфе, как какого-то отпетого уголовника. Позор!

Футбольные судьи стоят перед дилеммой, которая никого не волнует, хотя проблема назрела давно. Заключается она в следующем. Одно дело поведение игроков в середине поля, другое — в штрафной площадке при очень плотной опеке и наэлектризованной страстями обстановке. Здесь на нарушение правил, за которое судья в центре поля показал бы жёлтую карточку, приходится закрывать глаза, иначе футбол превратится в балет на траве. Охватить вниманием всё, что происходит в штрафной ни один человек не в состоянии, поэтому судейские ошибки неизбежны.

Игрока отстраняют от следующей игры только за четыре жёлтые карточки. Почему такое положение ни принять в отношении судей?! Нельзя забывать, что судьи во всём мире на вес золота. Хороший судья обладает острым вниманием, мгновенной реакцией, знанием психологии и умением руководить игрой, не позволяя игрокам распускаться. Судья обладает талантом, не меньшим, чем футболист. Об этом забывают или попросту не знают те, кто с пеной у рта требуют «линчевать» судью за малейшую ошибку.