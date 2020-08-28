«Арсенал» – «Ливерпуль»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 22:29

Арсенал

«Канониры» получили право участвовать в Комьюнити Шилд как обладатель Кубка Англии. Сезон у команды Микеля Артреты получился неоднозначным. Команда слабовато отыграла на полях соперников и лишь более-менее надежная игра на родной арене позволила лондонскому клубу финишировать на восьмой позиции в итоговой таблице чемпионата Англии сезона 2019/20.

Хотя стоит признать, что после карантинной паузы «Арсенал» заметно прибавил. За 12 последних матчей во всех турнирах подопечные Артреты добыли девять побед. В том числе успешными оказались три поединка в Кубке Англии. В них «канониры» оставили за бортом турнира «Шеффилд Юнайтед» (2:1), «Манчестер Сити» (2:0), а в финале нанесли поражение «Челси» (2:1). Победа в Кубке Англии принесла лондонцам не только трофей в музей клуба, но и путевку в Лигу Европы.

После успеха в Кубке Англии «Арсенал» взял трехнедельную паузу и лишь 25 августа команда вновь появилась на футбольном поле, сыграв товарищеский поединок с «Милтон Кейнс Донс», которого уверенно обыграли 4:1.

Что касается потерь, то из-за травм точно не сыграют Маттео Гендузи, Шкодран Мустафи, Габриель Мартинелли, Калум Чемберс, Пабло Мари. Под вопросом Месут Озил и Бернд Лено.

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Ливерпуль

«Мерсисайдцы» в прошлом сезоне, наконец-то, сумели завоевать «золотые» медали национального первенства. Выиграть долгожданный титул «Ливерпулю» удалось впервые за 30 последних лет. Причем, сделали подопечные Юргена Клоппа это уверенно, став чемпионами еще за семь туров до окончания сезона. Ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити» ливерпульский клуб опередил на 18 очков.

Обеспечив себе чемпионский титул, «Ливерпуль» немного сбавил обороты. После короновирусного перерыва выиграл пять из девяти поединков, уступив за этот период «Манчестер Сити» с разгромным счетом 0:4, а также будущему сопернику «Арсеналу» (1:2).

В рамках подготовки к новому сезону команда Юргена Клоппа уже успела сыграть два товарищеских поединка, в которых нанесла поражение «Штутгарту» (3:0) и завершила вничью поединок с «Зальцбургом» (2:2). Отметим, что в матче с австрийцами «Ливерпуль» отыгрался со счета 0:2.

У чемпиона Англии не сыграют Алекс Окслейд-Чемберлен, Трент Александр-Арнольд, Джордан Хендерсон, Жоэль Матип.

Статистика

«Ливерпуль» выиграл 39 из 50 последних официальных матчей.

В последних четырех матчах «мерсисайдцев» сыграл прогноз «индивидуальный тотал Ливерпуля больше 1.5».

Ни один из последних шести поединков «Арсенала» не завершился вничью.

«Арсенал» пропускал от «Ливерпуля» в предыдущих девяти матчах кряду.

«Арсенал» обыграл «Ливерпуль» только в одном из 11 последних матчей.

Шесть из девяти предыдущих очных встреч закончились победой «Ливерпуля».

Прогноз

Прогноз на матч Арсенал – Ливерпуль.