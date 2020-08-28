Анонс матчей дня 29 августа от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 22:31

«Спартак» — «Арсенал»

«Спартак» очень уверенно начал сезон и в пяти турах не потерпел ни одного поражения. Сейчас «красно-белые» находятся на втором месте в таблице и всего на очко отстают от «Зенита». Сумеет ли «Спартак» продлить победную серию или «Арсенал» преподнесет сюрприз?

Прогноз на матч Спартак – Арсенал.

«Химки» — «Ротор»

Встреча двух главных аутсайдеров чемпионата. «Химки» и «Ротор» еще не побеждали в чемпионате, но у команды Александра Хацкевича был куда более сложный календарь. Кому будет суждено добыть первую победу в сезоне, или команды поделят в итоге очки?

Прогноз на матч Химки – Ротор.

«Ренн» — «Монпелье»

«Ренн» в прошлом сезоне был очень силен – команде Жюльена Штефана удалось пробиться в Лигу Чемпионов. В новый сезон «Ренн» вошел ничьей 1:1 с «Лиллем» в гостях, которую можно назвать положительным результатом. Смогут ли хозяева обыграть «Монпелье» или ждать сенсации?

Прогноз на матч Ренн – Монпелье.

«Страсбур» -«Ницца»

«Страсбур» в прошлом сезоне выглядел вполне прилично и не являлся кандидатом на вылет, закончил сезон он 10-м в таблице. «Ницца» пробилась в Лигу Европы и в первом туре одержала победу над «Лансом», но сумеют ли «орлята» развить успех?

Прогноз на матч Страсбур – Ницца.