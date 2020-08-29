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вчера, 17:27

Дела в московском Динамо на редкость плохи. Похоже, что ни только денег нет, но и держаться не за что. Начнём с тренеров. Вспомним Новикова старшего, ровесника тотального футбола — все впереди, все в середине, все сзади. Многих игроков поломала эта система, поскольку играть на рояле и одновременно на барабане невозможно. Хороших универсальных игроков никогда не было и не будет. Однако Новикову следует отдать должное, он в этой футбольной суматохе был лучшим универсальным исполнителем , настоящий «Человек оркестр». Играл средне, но везде на одинаковом уровне; умел делать всё понемножку и был незаменим, так как мог заменить любого игрока на любом месте (извините за каламбур). Футбол «опомнился». Была сделана ставка на специализацию, а Новиков так и остался универсалом. Александр Васильевич бесспорно очень талантливый человек, но для тренера одного футбольного таланта мало, нужна школа, а у него такой школы не было. Закончив карьеру футболиста он стал не востребован, как и тотальный футбол. Его уделом стало затыкать дыры в бедных клубах. Делал он это, как и играл, качественно и добротно.

Хороший тренер должен иметь изюминку, внести в футбол что-то новенькое. Нерео Рокко изобрёл катеначчо; Романцев привнёс в игру танцевальную комбинаторику; Лобановский — коллективный отбор мяча и хотел закидать всех «ряженкой»; Дик Адвокат научил игроков Зенита правильно обращаться с мячом головой и ногами; Мауриньё и Сёмин добиваются идеального взаимодействия всех игроков на поле; Слуцкий изюминки не имеет, но скармливает своим игрокам «вкусную и питательную булочку» в виде научно обоснованной системы физической подготовки. Семак использует быстрые перемещения игроков с пасом на свободное место и игру на столба, как в допотопном баскетболе.

Никаких новых идей ни Новиков, никто другой ничего предложить не могут. Тренерская убогость пропитывает своей серостью всех наших игроков чуть ли не с пелёнок, отсюда даже на горизонте, ни то, что в ведущих футбольных школах, не видно перспективных игроков, а если они дотягивают до команд мастеров, то их не берегут. Дзюбе никто не объяснит, что нельзя прыгать за верховым мячём в гуще защитников потому, что достаточно слегка подтолкнуть зависщего в воздухе игрока и он может получить травму позвоночника. Возможно, он её уже получил. В качестве урока, как надо вести себя в штрафной площади во время навеса, просмотрите повтор эпизода, когда Шунич забивает мяч в ворота Зенита. Великолепный пас и идеальное исполнение. Впереди него игрок Динамо, слева и с права никого, как на диком пляже. Идеальная и безопасная ситуация для удара головой. Кокорин получил травму колена. Уверен, что он ударил по мячу из неудобного положения, скорее всего из-за незнания биомеханики удара и небрежного, шапкозакидательского отношения к технике, как, впрочем, ко всему кроме денег. Качественное медицинское обеспечение в футболе, как в стране в целом, практически отсутствует. В детских коллективах физ подготовка делается на глазок без контроля врача, на котором экономят копейки. Ну и что. Все кричат — дайте нам легионеров, мы покажем миру кузькину мать. Показать, конечно, можно, не прямо уж и кузькину мать, но кое что ещё... можно. только за большие деньги и при большом везеньи.

Однако, вернёмся к Динамо, легендарной команде наших отцов и дедов, команде, всегда заряженной на победу, не чета теперешней «обороняшке». В матче с Зенитом команда играла в обычный антифутбол с надеждой на случай. Малочисленное нападение предоставлено само себе в надежде на личный профессионизм опытных игроков. Если капитаном команды является вратарь, значит в ней нет лидера, и такая команда неполноценна. В отдельных играх это терпимо , но на протяжении всего чемпионата обязательно скажется. Сегодняшнее Динамо это тень далёкого прошлого, но среди остальных даже очень симпатичная. В ней много опытных, но тихоходных игроков и если к ним добавить резвую молодёжь и заставить бегать, а не отсиживаться в обороне, команда может добиться большего, чем довольствоваться пропиской в высшей лиге. Для этой цели нужен волевой, энергичный тренер, не обязательно европейского класса, но в то же время, пользующегося авторитетом. Сегодня команде не надо сложных тактических схем и высокой техники, вполне достаточно силового давления, инициативности и, я бы даже сказал, что хватит обыкновенной наглости, поскольку составы игроков в командах российского чемпионата в общем равные, а голы забиваются не за счёт техники , а по воле случая. Всё решает стремление к победе и работа.

Я думаю, что на должность главного тренера Динамо подошёл бы Анатолий Бышовец, но вряд ли он захочет на старости лет трепать себе нервы. Прямой погоняло, типа Черчесова, не подойдёт, а вот Юран это то, что надо. Подумаешь, что-то брякнул сгоряча, а может быть, не брякни он, не видать бы Химкам высшей лиги, кто знает. Уж больно наше футбольное начальство разнежилось, так можно превратиться в институт для избалованных девиц. Команду должен возглавлять амбициозный тренер , умеющий и желающий заразить своим энтузиазмом игроков, тренер с характером,. Однако, мечты мечтами, а реальность реальностью. Что касается нового, то как принято говорить в культурном обществе, всё новое часто бывает хорошо забытым старым. Мечта любого тренера быть абсолютным лидером в команде. Это идеальный вариант взаимоотношения в коллективе и проявляется он в строжайшей игровой дисциплине. В таких редких случаях тренер является дирижёром, а команда слаженным оркестром. Таким дирижёром является Новиков. Успехов семейству Новиковых, и моей любимой команде.