Анонс матчей 6-го тура российской Премьер-Лиги от сайта ВсеПроСпорт

1598726011

вчера, 21:33

«Уфа» — «Динамо»

«Уфа» очень слабо начала сезон и находится лишь на 13-м месте в таблице. «Динамо», наоборот, очень уверенно стартовало и находится на четвертом месте в таблице, обыграв в прошлом туре «Зенит». «Уфа» не побеждала в последних трех турах, но продлится ли эта серия сегодня?

Прогноз на матч Уфа – Динамо.

«Локомотив» — «Зенит»

Центральный матч тура. «Зенит» в прошлом туре потерпел первое поражение в сезоне, но остался в лидерах. «Локомотив» проиграл уже два матча кряду и упал на седьмое место в таблице. В Суперкубке в начале месяца «Зенит» обыграл «Локомотив», но возьмет ли три очка фаворит и сегодня?

Прогноз на матч Локомотив – Зенит.

«Ахмат» — ЦСКА

«Ахмат» выдал в последних турах великолепную серию, добыв три победы кряду. Успех позволил «волкам» оказаться на пятом месте в таблице. ЦСКА не может победить на протяжении трех матчей и пока находится на 10-м месте в таблице, но смогут ли «армейцы» справиться с «Ахматом»?

Прогноз на матч Ахмат – ЦСКА .

«Рубин» — «Тамбов»

«Рубин» невзрачно провел первые туры, но постепенно набрал форму и сейчас команда Леонида Слуцкого уже восьмая в таблице. «Тамбов» проиграл четыре из пяти матчей чемпионата и пока в таблице 14-й, но сумеют ли «волки» сотворить сенсацию в игре с «Рубином»?

Прогноз на матч Рубин – Тамбов.

«Краснодар» — «Ростов»

«Краснодар» неудачно начал сезон и добыл всего две победы в пяти турах. Пока «быки» находятся лишь на девятом месте в таблице. «Ростов» более успешен – он выиграл три матча в чемпионате и два последних всухую, но сыграют ли надежно в обороне ростовчане и сегодня?

Прогноз на матч Краснодар – Ростов.

«Сочи» — «Урал»

«Сочи» великолепно проводят сезон – команда Владимира Федтова находится на третьем месте в таблице после пяти туров. «Урал» пока лишь 12-й в таблице и имеет всего одну победу в пяти турах. Продолжит ли «Сочи» свой подъем или «Урал» сотворит сенсацию?

Прогноз на матч Сочи – Урал.