В футбол играют настоящие мужчины!

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вчера, 10:48

В прошлом я фанатично любил футбол. Когда я смотрел футбольные матчи, меня трясло, я механически повторял движения ногой, как при ударе по воротам, подпрыгивал и на всю квартиру кричал гол. Да, дорогие чители, я был неистовым футбольным болельщиком. В таком виде застал меня в Метелице бывший футболист. «Что ты трясёшься и прыгаешь! Твоя команда не победит. Будет ничья», а она вела со счётом 3:0 за 15 минут до окончания матча. Мне захотелось дать ему по морде. «Не кипятись, дурик! Виталик поставил на ничью тридцать тысяч». Матч закончился вничью 3:3. Я был раздавлен и уничтожен. После этого случая я долго не мог смотреть футбол. В то время все мы играли в рулетку и на скачках. Азартные игры прикрыли и пришлось перейти в букмекерскую контору. Здесь я снова встретился с футболом, будучи уже хладнокровным, почти профессиональным игроком, и, наконец-то, начал разбираться в футболе.

Однажды мы сидели на даче у моего приятеля и смотрели матч английской футбольной лиги, кажется, Челси и Арсенал. Дрfгба выходит один на один с вратарём в двух метрах от ворот. Ближний угол был открыт. «Сейчас будет гол» — сказал мой приятель. «Не будет» — возразил я. «Ты, дурак, что ли. Это же Драгба, а не Жирков»- улыбнулся он и снисходительно посмотрел на меня. Драгба пробил впритирочку со штангой, но мимо ворот. Я от души рассмеялся. «Если в английском футболе, будут забивать такие голы, то никто на стадион ходить не будет. Это ведь не футбол, это театр. Подожди немного и он забьёт свой гол, но метров с тридцати, в девятку». Через несколько минут Драгба издалека ударил по воротам. Мяч летел медленно, как парашют, и угодил в ворота, действительно, в районе девятки. Вратарь при этом даже не шелохнулся. «Ну и тварь же ты, испортил мне настроение. Как же я теперь буду смотреть футбольные матчи» — расстроенно проворчал приятель. "Смотри лучше русский футбол. Он намного честнее. В нем ещё много осталось от спорта, настоящая борьба, эмоции, хлещущие через край, и русский дух.

Вчера между тульским Арсеналом и Спартаком состоялся настоящий футбольный матч. В футбол играли настоящие мужчины. На первый взгляд могло показаться, что играют две дворовые команды, не знающие, что такое техника. Мяч отскакивал от них, как от стенки. Нарушения следовали за нарушениями. Я даже подумал, что был прав, когда написал в последнем посте: «Сегодня команде не надо сложных тактических схем и высокой техники, вполне достаточно силового давления, инициативности и обыкновенной наглости, поскольку составы игроков в командах российского чемпионата, в общем, равные, а голы забиваются не за счёт техники, а по воле случая. Всё решает стремление к победе и работа» Должен признаться, что был совершенно неправ.

Пока я каялся, во всей этой суматохе Арсенал забивает великолепный гол. Идеальную подачу Кингса Кагвы замкнул Хлусевич. Затем Соболев , получше Ибрагимовича, раскрутил в штрафной трёх защитников Арсенала и сравнял счёт. Апофеозом матча стал гол Жиго после изумительной домашней заготовки, когда один нападающий лезет вне игры, а другой выбегает из-за спины ничего не понимающих защитников и забивает мяч в ворота. Думаю, что я здорово не дооценил Тедеско. Браво Доменико. Во втором тайме Спартак остановился. Дело было сделано и «добивать» Арсенал после удаления Лисового не было спортивного смысла.

Теперь сравним два матча Арсенал — Спартак и Динамо — Зенит, небо и земля. Динамо трусливо село в защиту в надежде на случай и отличную игру капитана, считая его Яшином N2, и взяло свои 3 очка. Арсенал смело включился в единоборство, предложив Спартаку игру один в один по всему полю и лишив его таким способом возможности применить свои технику. Последовал ожидаемый гол и от радости «оружейники» потеряли контроль над игрой. Они напрочь забыли тренерскую установку Сергея Ивановича Подпалого и были за это наказаны. Туляки потеряли три очка, но мои симпатии на стороне Арсенала, а не Динамо. Спорт это борьба и, перефразируя Добронравова, скажу то, что думаю: «Трус не играет в футбол!!!»

На этом, следуя совету Чехова, стоило бы закончить, но администрация Soccer.ru с мыслью Чехова о краткости, не согласна, поэтому я продолжу. К моему удивлению посмотреть матч с великолепно раскрученным в массмедиа Спартаком оказалось непросто. Российский бесплатный спортивный телевизионный канал, целью которого является популяризация российского спорта, вместо матча Арсенал — Спартак в это же время транслировал серенький английский футбольный спектакль Арсенал — Ливерпуль, где бездушно и не интересно отрабатывали технику на первой автомобильной скорости футбольные пенсионеры, шарахаясь друг от друга, как минимум, на два метра, чтобы случайно не повредить свои дорогие ножки. Это они называют футболом. Смотреть его, конечно, можно... от нечего делать, но только под шофе или сделав крупную ставку в букмекерской конторе и подогрев таким образом свои эмоции.

Спасибо интернету, что в нём нашлись добрые люди и позволили мне посмотреть этот матч. Жаль, что не могу их публично поблагодарить, так как это может доставить им массу неприятностей. Получается, что меркантильные интересы отдельных личностей преобладают над патриотизмом. Интересно, о чём думает в этом направлении министр спорта, особенно в создавшейся неблагоприятной эпидемической обстановке? Может быть ему стоит взять пример с наших футбольных функционеров и лишать таких деятелей источника их обогощения, как провинившихся судей, «пожизненно» (шутка). Как говорится в народе: «Шутка — смех, да в ней упрёк, добрым молодцам урок».