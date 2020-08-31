Из-за острова на стрежень.

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вчера, 07:14

Из всех видов мышления авторитарное — самое непродуктивное, но защищает личность от нападок и снижает риск ответственности за результат своих действий. Суть его (коротко) в одной фразе «Кто это сказал». Если сказал начальник, профессор, опытный тренер или известный спортсмен, значит правильно. Сколько денег проиграли игроки в букмекерской конторе, следуя прогнозам Ловчева, или авторитетного спортивного издания и всё равно продолжают их слушать — авторитеты.

Недавно прочитал прогноз одного из таких авторитетов. Он считал, что выиграет французская команда с коэффициентом 1.3. Привёл множество аргументов, статистику личных встреч и всё, что делали эти команды за все годы, вплоть до правления царя Гороха. Я, естественно, взглянул на кф второй команды ... 9,5 . Мяу. Да тут даже у ежа спрашивать не надо. Ну думаю, сейчас посоветует поставить на п1 не меньше 10 000 рублей, ан нет, рекомендует непрогнозируемый вариант -1.5 с коэффициентом около двух, вероятность которого пятьдесят на пятьдесят, чтобы не подорвать свой авторитет в случае ничьей. Так и Черчесов, он берёт в основу сборной только авторитетных игроков, а остальных, просто, для количества. Делает Станислав Саламович совершенно правильно, так как в этом случае за любой результат матча он полной ответственности не несёт, перекладывая её на авторитетных игроков.

Творчество в сборной страны не допустимо , так как оно может оправдать себя, а может нет , как в том прогнозе, который я привёл в начале статьи — вероятность пятьдесят, на пятьдесят. А ведь на карте стоит честь страны! Зачем Черчесову брать на себя ответственность за проблемный молодняк.

Что касается Соболева. Да, это футбольный талант, но рядом с Дзюбой ему делать нечего. Однозначно. Соболев игрок плана Лобановского с единственным желанием решать все проблемы самому. В сборной ему можно предложить играть только на подхвате, а это он делать не хочет потому, что не умеет. Его время придёт, когда Дзюба не сможет играть. «Боливар не выдержит двоих», как сказал бы в таком случае известный классик. Посадить Сашу на скамейку запасных, значит создать ему постоянную психотравмирующую ситуацию. Смолов, вроде бы, никакой, да и Европа его в свои «объятия» не приняла, но Фёдор забивной форвард и, если он будет стоять, сидеть или даже лежать рядом с Дзюбой, получив от него хороший пас, а других у Дзюбы не бывает, вполне может забить.

Известно, что профессионально оценить врача может только врач, музыканта только музыкант, а вратаря только вратарь, поэтому в выборе кандидатуры на место голкипера, не задумываясь, можно положиться на решение Черчесова. Беда в другом. Игроки очень неохотно идут в сборную, кто бы ею ни руководил. Мало платят, лишняя нагрузка и совершенно оправданный страх перед неудовлетворительным результатом. Любой проигрыш сборной воспринимается болельщиками, как ДТП со смертельным исходом. Игроки подвергаются необоснованному психологическому прессингу, причём громче всех кричат те, кто реально гробит отечественный футбол. Тяжело находиться в роли мокрой курицы, но ничего не поделаешь, надо терпеть или лучше играть.

Во-вторых, нашу команду за границей встречают, мягко говоря, не совсем радушно. Не каждый хороший футболист может это воспринимать безболезненно, ведь в своей команде его носят на руках. Судьи всегда подсуживают иностранцам. В такой ситуации нужны крепкие нервы, выдержанный характер , устойчивый тип нервной системы. Иногда наши сборники в такой ситуации придерживаются одной неудачной, но распространённой и ,я бы сказал, самой любимой русской поговорки «Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт». Такой тактики придерживался Смолов во время чемпионата мира по футболу, бегая не спеша и избегая сложных ситуаций. Некоторые владельцы команд берегут своих игроков для денежных турниров. Ничем другим не объяснишь придерживание Кокорина.

Единственный игрок в сборной, который от всех негативных проявлений становится только злее и в ответ старается играть только лучше, это Дзюба. Он бесспорный лидер сборной, её мотор, её вдохновитель и лучший из всех по мастерству. Поэтому , если тренер видит, что Дзюбе с кем-то не комфортно, он его на пушечный выстрел не подпустит к сборной и правильно сделает.

Роль тренера в сборной это роль психолога, надсмотрщика и организатора совместимого по характеру и мастерству коллектива и поддержание порядка. Эту роль великолепно выполняет Черчесов. Остаётся только пожелать нашей сборной успешных выступлений и побольше забитых мячей.