Необычный репортаж футбольного сатирика в натуре.

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вчера, 09:48

Вчера в славном городе Крыжополе состоялась закрытая конференция психологов мирового уровня. Рассматривался один вопрос. В связи с тем, что Европа заблудилась в гендерных «джунглях», необходимо дать научное определение понятию мужчина. Прессу на конференцию не пустили, но для Платона Расцветаева было сделано исключение. Меня тайно пропустили через задний проход (только не думайте о том , о чём вы подумали. У меня нормальная сексуальная ориентация). Прения проходили дистанционно. Предполагалось озвучить резолюцию и приступить к фуршету.

«И так, господа присяжные заседатели» — начал выступающий — «мужчина есть существо мужского пола восемнадцати лет от роду и старше. Их (мужчин) можно разделить на три группы. Просто мужчина или гомо сапиенс. Может пропустить рюмочку, другую под хорошую закуску; не болеет ни за одну футбольную команду и не играет в букмекерской конторе; любит женщин. Настоящий мужчина. Любит выпить, как с закуской, так и без; болеет за любимую футбольную команду; играет по маленькой в букмекерской конторе и любит женщин. Супермен. Пьёт по чёрному; при болении ломает стулья и челюсти; проигрывает в букмекерской конторе всю зарплату и любит женщин.

Резолюция была принята единогласно , но аплодисменты неожиданно были прерваны взволнованным голосом администратора Крыжопольского дома культуры. „Господа, я имею честь“- торжественно начал он — „сообщить вам весьма приятную новость... ( Не иначе как ФСБ “- подумал я и ошибся). Мы имеем уникальную возможность посмотреть по телевизору захватывающий футбольный матч среди женских команд Чертаново и Енисей! Прошу всех пройти в актовый зал». Психологи, потеряв голову от радости , ломая стулья, бросились занимать лучшие места. Администратор подключил компьютер через кабель усб к телевизору и публика замерла в нетерпении.

Я собрал свои манатки, нанял такси и через сорок минут был на стадионе Чертаново. Первый тайм подходил к концу, однако мне здорово повезло. На сорок шестой минуте красноярская красавица, спортсменка, футболистка Татьяна Шейкина забила чудо-гол . Я называю его чудом потому, что, как она ударила по мячу, ни я, ни защитники, ни тем более, вратарь не видели , но он к неописуемой радости красноярских болельщиц и болельщиков чудом оказался в сетке. «Браво, Татьяна! Так держать!» — заорал я во всё горло. От второго тайма у меня осталось такое же впечатление, как от матча Арсенал — Спартак, о котором я написал в одной из своих статей.

Приведу цитату из неё, только лишь, для увеличения количества печатных символов, так как уверен, что Вы внимательно следите за моими записями. «Сегодня команде не надо сложных тактических схем и высокой техники, вполне достаточно силового давления, инициативности и, я бы даже сказал, обыкновенной наглости, поскольку составы игроков в командах российского чемпионата в общем равные, а голы забиваются не за счёт техники , а по воле случая. Всё решает стремление к победе и работа.» Красноярки не стали добивать своих, потерявших волю к победе, соперниц и грамотно защищаясь, довели дело до победного конца.

Я попытался взять интервью у кого нибудь из малочисленных зрителей, но все отмахнулись от меня, как от привидения. Одна симпатичная девушка, все-таки, дала мне свой домашний телефон и обещала ответить на мои вопросы дистанционно, поскольку я был без маски, но при условии своего инкогнито. Вечером я позвонил ей в Красноярск.

— Добрый вечер, красавица. Вы не забыли о нашем договоре в Чертаново?

- Нет , я к Вашим услугам.

Я задал первый вопрос: «Как Вы считаете, с какого бодуна в Красноярске, учитывая суровые природные условия, появился женский футбол?»

— К моему большому сожалению в нашем прекрасном городе перевелись настоящие мужики. Был один, генерал Лебедь, но он не играл в футбол.

— Оригинально!

— Вторая причина — все красивые девушки, а некрасивых у нас в городе нет, влюбились в Аленичева, а он нас бросил и уехал. Мы обиделись и решили доказать, что уровень красноярского футбола не ниже тульского и московского; одолжили у наших оскандалившихся мужиков бутсы, трусы и майки и ринулись отстаивать престиж города.

— Обоснованно. Я на Ваше стороне.

— В третьих. Если Вы заметили, мы на поле ведём себя , как мужчины. Не падаем в обморок, когда нас заденут мизинчиком за ушко; не закатываем истерик судьям; не бьём соперниц по ногам; не ругаемся матом и не изображаем из себя героев Великой Отечественной Войны, бегая по полю с ваткой в носу сорок минут, хотя, всем известно, что у здорового физически и, особенно на голову, любое кровотечение останавливается без лечения в течение тридцати секунд.

— Тонкое замечание. Респект!

— И ещё...

— Нет. Спасибо. Боюсь, что Вы наговорите мне такого, что администрация Soccer.Ru мою статью не пропустит. Желаю Вашей футбольной команде больших спортивных успехов, а всем девушкам Красноярска счастья в личной жизни!

— К чёрту!

— Что? Не расслышал.

— Пошёл ты к чёрту! Понял?!

— Понял.

Интервью брал Платон Расцветаев.