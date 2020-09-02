Украина — Швейцария: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 23:53

Украина

Сборная Украины при Андрее Шевченко показывает отличные результаты, сперва команда проявила себя в прошлом розыгрыше Лиги Наций. В группе с Чехией и Словакией украинцы стали лучшими, набрав в четырех поединках девять баллов и выиграв таким образом группу.

В отборе на Чемпионат Европы сборная Украины попала в очень непростую группу – ее соперниками были Португалия, Сербия, Литва и Люксембург. Однако, никаких проблем с проходом на турнир сборная не имела – с отрывом в три очка от Португалии украинцы выиграли группу, получив путевку на Евро.

Наиболее яркими поединками безусловно стали победы над Португалией (2:1) и Сербией (5:0), а свой последний матч Украина сыграла еще в середине ноября, расписав ничью 2:2 с Сербией.

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Швейцария

Сборная Швейцарии очень мощно проявила себя в прошлом розыгрыше Лиги Наций – команда Владимира Петковича выиграла свою группу, оставив позади Бельгию и Исландию. В плей-офф швейцарцы успеха не имели – в полуфинале они сходу вылетели, уступив 1:3 Португалии. В матче за третье место Швейцария выстояла в основное время с Англией, но проиграла в итоге в серии пенальти.

В квалификации на Чемпионат Европы сборная Швейцарии не имела особых проблем – в группе с Ирландией, Данией, Грузией и Гибралтаром она была явным фаворитом. К финишу швейцарцы пришли первыми, опередив вторую Данию на один балл, а третью Ирландию – на четыре очка.

В последнем матче Швейцария разгромила со счетом 6:1 Гибралтар, одержав таким образом третью победу кряду.

Статистика

Ни в одном из 11 последних матчей Украина не проигрывала – семь побед и четыре ничьи

Ни в одном из 10 последних домашних матчей Украина не проигрывала – восемь побед и две ничьи

Только в одном из четырех последних выездных матчей Швейцария сумела победить

Прогноз

Прогноз на матч Украина – Швейцария.