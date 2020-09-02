Россия — Сербия: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 23:56

Россия

Сборная России великолепно провела отбор на Чемпионат Европы – команда Станислава Черчесова добыла путевку на турнир. В своей группе россияне оказались вторыми, уступив пьедестал сборной Бельгии – в таблице команды разделили шесть очков. Примечательно, что в 10 поединках Россия добыла восемь побед, потерпев два поражения от главного фаворита группы.

Что касается прошлого розыгрыша Лиги Наций, то тут результаты были гораздо скромнее. В группе с Турцией и Швецией добиться успеха не вышло. Сборная России финишировала на второй строчке, опередив турков на четыре балла, а лидеру Швеции россияне проиграли только за счет дополнительных показателей – обе команды набрали по семь баллов.

Свой последний официальный матч Россия провела еще в середине ноября прошлого года – тогда в гостях удалось со счетом 5:0 обыграть Сан-Марино. Что касается заявки сборной, то есть смысл отметить потенциальных дебютантов – впервые в сборной оказались Евгений Луценко из тульского «Арсенала» и Андрей Мостовой из «Зенита».

Качественную линию на этот поединок предлагает БК Винлайн, скачать приложение можно по ссылке.

Сербия

Сборная Сербии провалила отбор на Чемпионат Европы. Стартовала в отборе сборная под руководством Младена Крстаича, но проработал он всего три поединка, ключевым стал матч с Украиной во Львове, где сербы получили в свои ворота пять голов. Медлить с отставкой руководство федерации не стало и новым наставником стал Любиша Тумбакович.

Под его руководством результаты команды заметно улучшились, однако пробиться на Евро в итоге не удалось. Финишировали «белые орлы» на третьей строчке в группе, проиграв второй Португалии три очка. А лидеру Украине – шесть баллов. В последнем официальном матче Сербия расписала ничью 2:2 с Украиной, продлив серию без поражений до пяти матчей.

Статистика

Четыре раза команды встречались в товарищеских матчах и ни в одном из этих матчей Россия не проигрывала – две победы и две ничьи

В девяти последних матчах Россия добыла восемь побед

Только в одно из четырех последних матчей Россия забивала менее четырех голов

В шести последних выездных матчах Сербия смогла добыть всего две победы

Прогноз

Прогноз на матч Россия – Сербия.