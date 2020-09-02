Германия — Испания:видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 23:58

Германия

Сборная Германии после провала на Чемпионате Мира в России принялась за омоложение состава, многим возрастным игрокам дверь в сборную была закрыта и Йоахим Лев принялся за строительство новой команды. Испытательным полигоном стал прошлый розыгрыш Лиги Наций, где немцы откровенно провалились, финишировав последними в группе с Нидерландами и Францией.

В отборе на Чемпионат Европы у Германии была на самая сильная группа, но в борьбе со сборной Нидерландов уже удалось сыграть намного качественнее. В итоге «бундестим» оказалась первой в группе, опередив сборную Нидерландов на два очка, но в личных встречах немцы сопернику вновь проиграли – поражение 2:4 на своем поле и победа 3:2 в гостях.

Свой последний матч сборная Германии провела в середине ноября – тогда на своем поле немцы разгромили со счетом 6:1 Северную Ирландию. Победа стала для «бундестима» четвертой кряду.

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Испания

Сборная Испании, как и ее сегодняшний соперник, в прошлом розыгрыше Лиги Наций провалилась. В группе с Англией и Хорватией «красная фурия» заняла вторую строчку, проиграв англичанам всего один балл.

В отборе на Чемпионат Европы команда Луиса Энрике оказалась в не самой простой группе, но безусловно считалась главным фаворитом на победу. В итоге испанцы свой статус полностью оправдали – финишировали они на первой строчке, опередив вторую Швецию на пять баллов.

Примечательно, что ни в одном из 10 поединков отбора Испания не проиграла – восемь побед и две ничьи, имела лучшую атаку и оборону (31 забитый гол и всего пять пропущенных).

Статистика

В четырех последних официальных матчах Германия добыла четыре победы

Только в одном из девяти последних домашних матчей Германия забивала менее двух голов

В двух последних выездных матчах Испания не побеждала – две ничьи

В каждом из четырех последних выездных матчей Испания пропускала

Прогноз

Прогноз на матч Германия – Испания.