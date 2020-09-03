Трава зелёная, а небо красно-белое!

1599118772

вчера, 10:39

Сегодня я хочу сделать обзор маленького, но очень важного и показательного в плане, кто есть кто, отрезка нашего чемпионата по футболу. Команды, как и полагается, отнеслись к нему в соответствии со своими амбициями. Зенит расправился с соперниками вальяжно и уверенно на одном классе, имея лучший состав футболистов, во главе с футбольным богом Дзюбой. Однако надо заметить, что «наглые» динамовцы своей победой доказали, что молиться на него не собираются и очень грубо оскорбили чувства верующих в его непогрешимость, намекнув судьям на то, что им придётся охранять любовь болельщиков Зенита к своему кумиру с помощью футбольных законов. Флаг им в руки. Лучших игроков, действительно, надо охранять особо, иначе нашей сборной без них век жизни не видать.

Конечно, в этом поединке московское Динамо предстало перед нами Халифом на час, доказав это в следующем матче с Уфой, где, не успев восстановиться от огромных затрат нервной энергии, растворилось на поле, как ложка плохого кофе в мутном стакане ржавой водопроводной воды. Амбиции амбициями, а класс никто не отменял. Шунин, бесспорно, самый талантливый вратарь высшей лиги. Он прыгуч, обладает быстрой реакцией, хорошо выбирает место в воротах, прекрасно играет на линии, в воздухе и на выходах, отлично читает игру, но у него есть один большой недостаток. По моему мнению, Шунин очень мягкий человек и в силу своего характера никогда не сможет руководить обороной, а без этого динамовцам и сборной России будет лишняя и очень сильная головная боль. В этом плане психологам надо серьёзно с ним поработать. Что касается талантливого тренера Динамо, то ему ещё следует учиться и учиться. Лучше всего не злоупотреблять доверием клуба, а поехать стажироваться на пару лет в Европу.

Идеально вписался в РПЛ Сергей Иванович Подпалый, представ перед футбольной общественностью и специалистами в виде умного, грамотного, выдержанного и амбициозного тренера. При нём тульский Арсенал обрёл новую жизнь, а игра клуба засветилась новыми красками и, если бы у его подопечных , как сказал бы поэтому поводу батюшка Крылов, «не спёрло в зобу дыханье» от первого гола, не есть бы Спартаку победного «сыра».

О Спартаке надо сказать особо. Пока прошлогодние «актёры второго плана» ЦСКА , Краснодар, Ростов и Локомотив не спешат в «дамки», команда Тедеско громко и уверенно заявила о своих претензиях на место под футбольным солнцем. Я не предполагал, что Доменико сможет окончательно похоронить романтичный спартаковский футбол и перевести стрелки на бундеслиговские рельсы. В случае успеха ему вполне по силам затмить самого Клоппа. Прекрасно подготовленный физически и психологически Спартак, имеющий в своём составе одного из лучших нападающих Соболева, и отличного голеадора Кокорина, с которого Федун пока сдувает пылинки, представляет достойного конкурента Зениту в борьбе за медали. Жиго в своем амплуа демонстрирует филигранную технику игры головой, а в нацеленности на ворота затмил, завявших в новом сезоне Ракитского и Крыховяка.

Об аутсайдерах чемпионата в культурном обществе принято говорить или хорошо или ничего, хотя, если Спартак в качестве неотложной скорой помощи подбросит Химкам трёх, четырёх бойцов, можно надеяться на то, что подмосковный клуб сможет на равных бороться с Тамбовом. Ротор только присматривается и ещё не адаптировался в новой обстановке, но я верю в то, что волгоградцы так просто не сдадутся.

Незамеченным проходит чемпионат России по футболу среди женщин, хотя, по своему качеству он скоро догонит мужской, если прибавит в скорости. Зря тв игнорирует наших девушек. На трансляции их матчей он ничего не наварит, а свою лепту в развитие российского женского футбола может внести, тем более , что в наших командах появилось несколько игроков мирового класса. Татьяна Шейкина вполне может составить достойную конкуренцию любой именитой футболистке Европы.

Серьги в моей шкатулке кончились, и похоже, что уши, на которые мне хотелось бы их навесить, тоже. В последний момент я засомневался, а немного лишнего я здесь наворотил. Я попросил прочитать мою запись соседа, сантехника в быту и профессора в букмекерской конторе. Он внимательно её прочитал и сказал: «Под тем, что ты здесь нацарапал, может подписаться любой любитель футбола потому , что это соответствует истине так же, как тот факт, что трава зелёная, а небо красно-белое!» С его благословения я и публикую эту статью.

Платон Расцветаев.