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Трава зелёная, а небо красно-белое!

вчера, 10:39

Сегодня я хочу сделать обзор маленького, но очень важного и показательного в плане, кто есть кто, отрезка нашего чемпионата по футболу. Команды, как и полагается, отнеслись к нему в соответствии со своими амбициями. Зенит расправился с соперниками вальяжно и уверенно на одном классе, имея лучший состав футболистов, во главе с футбольным богом Дзюбой. Однако надо заметить, что «наглые» динамовцы своей победой доказали, что молиться на него не собираются и очень грубо оскорбили чувства верующих в его непогрешимость, намекнув судьям на то, что им придётся охранять любовь болельщиков Зенита к своему кумиру с помощью футбольных законов. Флаг им в руки. Лучших игроков, действительно, надо охранять особо, иначе нашей сборной без них век жизни не видать.

Конечно, в этом поединке московское Динамо предстало перед нами Халифом на час, доказав это в следующем матче с Уфой, где, не успев восстановиться от огромных затрат нервной энергии, растворилось на поле, как ложка плохого кофе в мутном стакане ржавой водопроводной воды. Амбиции амбициями, а класс никто не отменял. Шунин, бесспорно, самый талантливый вратарь высшей лиги. Он прыгуч, обладает быстрой реакцией, хорошо выбирает место в воротах, прекрасно играет на линии, в воздухе и на выходах, отлично читает игру, но у него есть один большой недостаток. По моему мнению, Шунин очень мягкий человек и в силу своего характера никогда не сможет руководить обороной, а без этого динамовцам и сборной России будет лишняя и очень сильная головная боль. В этом плане психологам надо серьёзно с ним поработать. Что касается талантливого тренера Динамо, то ему ещё следует учиться и учиться. Лучше всего не злоупотреблять доверием клуба, а поехать стажироваться на пару лет в Европу.

Идеально вписался в РПЛ Сергей Иванович Подпалый, представ перед футбольной общественностью и специалистами в виде умного, грамотного, выдержанного и амбициозного тренера. При нём тульский Арсенал обрёл новую жизнь, а игра клуба засветилась новыми красками и, если бы у его подопечных , как сказал бы поэтому поводу батюшка Крылов, «не спёрло в зобу дыханье» от первого гола, не есть бы Спартаку победного «сыра».

О Спартаке надо сказать особо. Пока прошлогодние «актёры второго плана» ЦСКА, Краснодар, Ростов и Локомотив не спешат в «дамки», команда Тедеско громко и уверенно заявила о своих претензиях на место под футбольным солнцем. Я не предполагал, что Доменико сможет окончательно похоронить романтичный спартаковский футбол и перевести стрелки на бундеслиговские рельсы. В случае успеха ему вполне по силам затмить самого Клоппа. Прекрасно подготовленный физически и психологически Спартак, имеющий в своём составе одного из лучших нападающих Соболева, и отличного голеадора Кокорина, с которого Федун пока сдувает пылинки, представляет достойного конкурента Зениту в борьбе за медали. Жиго в своем амплуа демонстрирует филигранную технику игры головой, а в нацеленности на ворота затмил, завявших в новом сезоне Ракитского и Крыховяка.

Об аутсайдерах чемпионата в культурном обществе принято говорить или хорошо или ничего, хотя, если Спартак в качестве неотложной скорой помощи подбросит Химкам трёх, четырёх бойцов, можно надеяться на то, что подмосковный клуб сможет на равных бороться с Тамбовом. Ротор только присматривается и ещё не адаптировался в новой обстановке, но я верю в то, что волгоградцы так просто не сдадутся.

Незамеченным проходит чемпионат России по футболу среди женщин, хотя, по своему качеству он скоро догонит мужской, если прибавит в скорости. Зря тв игнорирует наших девушек. На трансляции их матчей он ничего не наварит, а свою лепту в развитие российского женского футбола может внести, тем более , что в наших командах появилось несколько игроков мирового класса. Татьяна Шейкина вполне может составить достойную конкуренцию любой именитой футболистке Европы.

Серьги в моей шкатулке кончились, и похоже, что уши, на которые мне хотелось бы их навесить, тоже. В последний момент я засомневался, а немного лишнего я здесь наворотил. Я попросил прочитать мою запись соседа, сантехника в быту и профессора в букмекерской конторе. Он внимательно её прочитал и сказал: «Под тем, что ты здесь нацарапал, может подписаться любой любитель футбола потому , что это соответствует истине так же, как тот факт, что трава зелёная, а небо красно-белое!» С его благословения я и публикую эту статью.

Платон Расцветаев.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Платон Расцветаев (раскрыть)
сегодня в 14:17
Да никак! Кержаков и тот же Сафонов в разы лучше!Не надо строить из себя эксперта и навязывать своё мнение!
Платон Расцветаев
Платон Расцветаев ответ Анд-м (раскрыть)
сегодня в 12:13
Об этом я написал подробно в последней статье. Кашмар и немцы.
Платон Расцветаев
Платон Расцветаев ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 12:10
Ну как Шунин? Зеркальное отображение моего мнения о нем.
Анд-м
Анд-м
вчера в 21:38
На плакали на первое место. Три победные игры и все с душком
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:18
Я и не спорил!У Вас свое мнение у меня своё) Ну а Стас далеко не топ , чтобы третейским судьей выступать)
Платон Расцветаев
Платон Расцветаев ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 18:13
Я думаю, что наш спор сегодня рассудит Черчесов.
Платон Расцветаев
Платон Расцветаев ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 18:05, ред.
Есть талант и есть способности. Молодёжь не знает, что такое риск в игре, но часто ломается при серии неудач, сложностей в личной жизни. Чтобы способности превратились в талант нужно время. Нужно из бесшабашного юноши превратиться в мужчину, т. е. созреть.Тренерам нравятся те , кто не щадит себя. Давай давай. Ты талантлив. Молодец. Никто не скажет :"Осторожнее, а то сломаешь шею". Сегодня ты нужен, а завтра тренер и не вспомнит о тебе. Талант это стабильность способностей и умение их правильно использовать, дозировать риск, уметь избегать травм, и много всего, чего не хочется перечислять в комментарии.
STVA 1
STVA 1 ответ Платон Расцветаев (раскрыть)
вчера в 13:18
Ваши наблюдения для меня не есть истина ))Сафонов в разы талантливей Шунина!
Впрочем как вам угодно , а то опять все превратится в пустой спор!
Платон Расцветаев
Платон Расцветаев ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 13:08, ред.
Почему? Это результат моих наблюдений
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:56
Шунин, бесспорно, самый талантливый вратарь высшей лиги.
Я понимаю что автор болеет за Динамо , но эта фраза про Шунина ..... мягко говоря притянута за уши))
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