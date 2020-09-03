Анонс матчей дня 4 сентября от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 22:09

Италия – Босния и Герцеговина

Сборная Италии была великолепна в квалификации на Чемпионат Европы, выиграв все 10 поединков в группе. Босния и Герцеговина была с итальянцами в одной группе и не сумела составить конкуренции, но соберутся ли гости на сегодняшний поединок?

Прогноз на матч Италия – Босния и Герцеговина.

Нидерланды – Польша

Сборная Нидерландов провела н высоком уровне прошлый розыгрыш Лиги Наций, но уступила в финале Португалии. Сборная Польши в квалификации на Европы сыграла выше всяких похвал, выиграв свою группу. Сумеют ли поляки поставить по сомнение статус фаворита Нидерландов?

Прогноз на матч Нидерланды – Польша.

Норвегия – Австрия

Сборная Норвегии не смогла составить конкуренцию Испании, но со Швецией боролась за вторую строчку, но в итоге борьбу эту проиграла. Австрия в своей группе квалификации на Евро оказалась второй и показывала солидный футбол, но выстоят ли сегодня австрийцы в Норвегии?

Прогноз на матч Норвегия – Австрия.

Румыния – Северная Ирландия

Сборная Румынии в квалификации на Евро успеха не имела, к финишу удалось прийти лишь на четвертом месте. Северная Ирландия тоже пролетела мимо Евро, Германии и Нидерландам ей противопоставить было нечего. Сумеют ли хозяева сыграть более мощно и обыграть Северную Ирландию?

Прогноз на матч Румыния – Северная Ирландия.