Вернись в штрафную. Я всё прощу.

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вчера, 10:07

Увы, я не радовался победе наших футболистов над сербами, и не обольщался результатом 3:1. Скажу больше, играли они отвратительно в стратегическом плане. Основная черта русского человека это непреодолимое желание нарушать дисциплину, что постоянно делают члены нашей сборной по футболу. Мотивация у каждого из них одна — стать героем матча. Известно, что герой это человек, совершающий полезный поступок с помощью действий, выходящих за рамки общепринятых (рискованные). Недаром наш поэт написал: «Безумству храбрых поём мы песню», имея в виду героев. Под безумством он понимал выход за рамки разумных действий.

Я чувствую , что Вам надоело читать умные вещи и Вы начали зевать, но нельзя же всё время читать детский лепет, в виде комментариев из трёх, четырёх слов, завершаемых скобками вместо точек. Так и в дурака можно превратиться. К чему это я? А вот к чему. Футбол это командная игра, в которой каждый игрок должен максимально хорошо выполнять свои функции. В этом заключается стратегия игры.

Нападающие должны искать удобную позицию и, пользуясь ошибками защитников, забивать голы. Полузащитники не должны позволять противникам плести комбинации, разрушая их в центре и, главное, в близи штрафной площадки . Поэтому они называются полузащитниками, а не полу нападающими. Защитники — защищать свою штрафную площадку, т.е не позволять нападающим противника создавать в ней численное преимущество, и мешать наносить удары по мячу в сторону ворот. Вратарь должен ловить мячи во вратарской площадке, выходя за её пределы только в случае ошибки защитников и командовать, командовать и ещё раз командовать защитниками. Игроки могут покидать зону своих привычных действий, только в крайних случаях, а именно, при форс-мажорной ситуации в других зонах или по указанию тренера.

Какого чёрта Караваев попёрся в нападение. Да, он забил красивый гол, стал героем, но оголил свою зону. Его примеру последовали другие защитники и позволили дважды создать сербам численное преимущество в свой штрафной площадке — четыре против двух. Второй случай позволил сербу, оставшемуся один на один с Шуниным забить гол. Рядом с ним никого не было в радиусе пяти метров. Это называется полный провал в защите. Вратарь в такой ситуации вроде бы не у дел. На самом деле гол на его совести.

В доказательство этого курьёзного на первый взгляд, утверждения я предлагаю Вам цитату из моей пред матчевой статьи «Трава зелёная, а небо красно-белое». « Шунин, бесспорно, самый талантливый вратарь высшей лиги. Он прыгуч, обладает быстрой реакцией, хорошо выбирает место в воротах, прекрасно играет на линии, в воздухе и на выходах, отлично читает игру, но у него есть один большой недостаток. По моему мнению, Шунин очень деликатный человек и в силу своего мягкого характера никогда не сможет руководить обороной, а без этого динамовцам и сборной России будет лишняя и очень сильная головная боль.»

Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1201537

Остановимся на последней фразе.« Шунин не умеет руководить обороной, и доставит Черчесову большую головную боль». Так и случилось. Без пастуха, коим должен быть вратарь, наши защитники оставили свои позиции, убежали в атаку, совершать героические поступки и превратили свою штрафную площадку в проходной двор. Что должен был сделать Шунин. С помощью отборного мата вернуть их на место, но он это делать не умеет. Когда мне говорят, что Яшин был лучшим вратарём мира, я не спорю, а только снисходительно улыбаюсь. Это ни так. Лучшим вратарём в истории Российского футбола был Станислав Черчесов потому, что при наличии у себя всех качеств Льва Яшина, он умел руководить защитниками. Яшин в воротах совершал чудеса во время каждой атаки соперника, а Черчесов покрикивал на защитников и большую часть игрового времени подпирал штангу. Вот это и есть эталон современного вратаря. Во вратарском искусстве, в целом, с ним мог бы соперничать только Буффон.

Сербы предстали перед взором наших бесшабашных богатырей, очень организованной и техничной командой. Однако техничность сыграла с ними злую шутку, позволившую нашим футболистам обыграть их с крупным счётом. На первый взгляд это покажется парадоксом, но только футбольным экспертам — дилетантам, какими являются большинство наших болельщиков. Опять зеваете. Тогда ложитесь спать. Вам ещё рано читать серьёзные статьи. Обиделись? Напрасно. Именно в таком императивном тоне должен был разговаривать Шунин со своими защитниками. Например. «Караваев, куда попёр, героем хочешь стать, а кто будет защищать штрафную площадку? Вернись, скотина, а не то я.ца оторву» и далее в таком же роде.

Встряхнулись? А теперь продолжим. Сербы смотрелись хорошо, но только с высоты птичьего полёта, а при тщательном рассмотрении ни тпру, ни но, и сейчас я это докажу. Они выверенными, точными и быстрыми пасами пролетали середину поля и рисовали своими передачами красивые геометрические фигуры на футбольном газоне в стиле арабских фресок. С точки зрения физики и математики всё хорошо. Передачи делались низом, мяч летел по прямой, быстро и точно достигая адресата, что по замыслу тренера должно было дать сербам преимущество в скорости развития атаки. Но «математики» не учли одну очень важную вещь. Чтобы делать такие классные передачи, надо подстроиться под мяч, (выбрать нужную позицию для удара), правильно положить стопу, определить на мяче точку, в которую надо попасть ногой. Автоматически это сделать невозможно, значит, хотя-бы мельком, надо обязательно взглянуть на мяч. А ведь ещё надо посмотреть, где находится соперник, увидеть своего партнёра и решить, какую комбинацию разыграть. Теряется много времени и расстраиваются расчёты математиков.

Однако, главное ни в этом. Внимание ! Для точного исполнения технического приёма необходима, самая уязвимая часть нашего интеллекта! Конкретно, как любят говорить комментаторы большого тенниса, его концентрация! Этот феномен, а точнее полное истощение внимания привело к появлению тактического, а затем и технического брака в игре сборной Сербии. Наши делали передачи не глядя, автоматически, и поэтому опережали сербов во всех компонентах игры, особенно в игровом мышлении и скорости развития атак.

Говорить о Дзюббе не буду. О нем мои современники и потомки долгие годы будут слагать легенды, петь песни и сочинять стихи. Перед матчем нашей сборной мой знакомый композитор обещал написать о Дзюбе оперу, под названием «Российский футбольный тореадор», а утром позвонила его жена и сказала, что он сразу же после трансляции матча получил инсульт и госпитализирован в психиатрическую больницу.

Матч был очень интересным и увлекательным, если бы не одно неприятное явление. Два падения сербов на ровном месте не случайны. Они говорят о том, что качество футбольного газона было ужасным, как в прочем, у множества российских футбольных полей потому, что строят их азиатские гастарбайтеры. Тем, кто едет к нам играть, должен это намотать на ус. Можно посоветовать им удлинить шипы на бутсах на пару миллиметров, что, на мой непросвещённый взгляд, может в какой-то степени решить проблему.

Чтобы не заканчивать статью на пессимистической ноте, хочу отметить хорошее аудио сопровождение матча нашими комментаторами. В частности, приятное мурлыканье одного из них в диапазоне меццо-сопрано, удачно дополнялось бархатным баритоном другого.

Платон Расцветаев.