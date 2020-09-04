Португалия — Хорватия: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 21:24

Португалия

Сборная Португалии очень мощно провала прошлый розыгрыш Лиги Наций – команда Фернанду Сантуша оказалась в непростой группе с Италией и Польшей, но сумела финишировать первой, обогнав итальянцев на три балла. В плей-офф Португалия без проблем обыграла Швейцарию в полуфинале со счетом 3:1 и оказалась в финале.

В финальном матче Португалия забила всего один гол, но его хватило для победы над Нидерландами.

В отборе на Чемпионат Европы у португальцев сходу возникли проблемы – в двух стартовых поединках они потеряли очки, расписав две ничьи с Украиной (0:0) и Сербией (1:1). Однако, неудачный старт не оставил в итоге Португалию без путевки на континентальный турнир – финишировала она второй, проиграв лидерство Украине, третья Сербия осталась на расстоянии трех очков.

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Хорватия

Хорватия в прошлом розыгрыше Лиги Наций сыграла объективно слабо, но на это были объективные причины – в группе присутствовали Англия и Испания. В итоге команда Златко Далича заняла последнее место, хотя все решилось в последнем матче с англичанами, победа в котором могла отправить «шашечных» в плей-офф.

В квалификации на Чемпионат Европы Хорватия оказалась в одной группе с Уэльсом, Словакией, Венгрий и Азербайджаном, полностью в итоге оправдав свой статус фаворита. Финишировали «шашечные» первыми с 17 очками в активе, опередив вторую Словакию на три балла. В последнем матче Хорватия обыграла со счетом 2:1 Грузию, продлив серию без поражений до шести матчей.

Статистика

Только в одном из шести последних матчей Португалия забивала менее двух голов

В каждом из 13 последних матчей Хорватия забивала

Только в одном из пяти последних матчей Хорватия не пропускала

Прогноз

Прогноз на матч Португалия – Хорватия.