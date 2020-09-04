Дания — Бельгия: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 21:36

Дания

Сборная Дании в квалификации на Чемпионат Европы имела серьезные проблемы – команда Аге Харейде оказалась в очень непростой и ровной группе вместе с Швейцарией, Ирландией, Грузией и Гибралтаром. В итоге датчане забрали путевку на Евро, сумев финишировать вторыми – от третьей Ирландии удалось оторваться всего на три балла.

Ничья 1:1 с Ирландией продлила серию Дании без поражений до 15 матчей.

Бельгия

Сборная Бельгии в прошлом розыгрыше Лиги наций откровенно провалилась – оказавшись в очень простой группе с Исландией и Швейцарией, команда Роберто Мартинеса заняла второе место и пролетела мимо плей-офф.

В отборе на Чемпионат Европы бельгийцы сыграли куда более солидно – в 10 матчах они одержали 10 побед и выиграли группу, опередив на шесть очков Россию. Победа со счетом 6:1 над Кипром в последнем туре стала для Бельгии 10 кряду.

Статистика

Бельгия выиграла 10 последних матчей

В каждом из 12 последних матчей Бельгия забивала минимум два гола

В пяти последних выездных матчах Бельгия пропустила всего один гол

Прогноз

Прогноз на матч Дания – Бельгия.