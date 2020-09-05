Венгрия — Россия: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 21:31

Венгрия

Сборная Венгрии в прошлом розыгрыше Лиги наций выдающегося успеха не имела – тогда сборная оказалась в компании Финляндии, Греции и Эстонии. Выиграть группу не удалось – Финляндия неожиданно оказалась первой, «волшебные мадьяры» проиграли ей два балла, но при этом в Лигу «В» перебраться удалось.

В квалификации Чемпионата Европы команда Марко Росси сыграла откровенно слабо – в группе с Хорватией, Словакией и Азербайджаном успеха добиться не удалось. Финишировали венгры на четвертой строчке, сумев опередить лишь Азербайджан, но второй Уэльс набрал всего на два балла больше, так что все по сути решило поражение 0:2 от валлийцев в последнем туре.

В первом матче Лиги наций текущего сезона Венгрия сотворила небольшую сенсацию – в гостях со счетом 1:0 ей удалось обыграть Турцию, таким образом венгры оказались на втором месте в таблице.

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Россия

Сборная России также, как и ее сегодняшний соперник, в прошлом розыгрыше Лиги Наций успеха не имела, проиграв первую строчку Швеции. Однако, за эту неудачу команда Станислава Черчесова полностью реабилитировалась в квалификации на Чемпионат Европы – россияне не смогли отбить у Бельгии первую строчку, но путевку на турнир получили.

В 10-ти поединках отбора Россия добыла восемь побед, дважды проиграв бельгийцам, получив право сыграть на континентальном турнире. В новом розыгрыше Лиги Наций Россия оказалась в одной группе с Венгрией, Сербией и Турцией. В первом туре удалось дома обыграть со счетом 3:1 Сербию – победа позволила россиянам сходу оказаться на первой строчке в таблице, но вся борьба за лидерство еще впереди.

Статистика

Пять раз команды играли между собой и ни в одном из этих матчей Венгрия не побеждала – четыре поражения и ничья

В 10 последних матчах Россия добыла девять побед

В двух из четырех последних домашних матчей Венгрия не пропускала

В четырех последних выездных матчах Россия пропустила всего один гол

Прогноз

Прогноз на матч Венгрия – Россия.