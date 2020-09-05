Испания — Украина: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 21:34

Испания

Сборная Испании в прошлом розыгрыше Лиги наций сыграла откровенно слабо – оказавшись в одной группе с Англией и Хорватией, она считалась главным фаворитом на выход в плей-офф, но не сложилось. Финишировала «красная фурия» второй, проиграв один балл англичанам.

В квалификации на Чемпионат Европы команда Луиса Энрике была более убедительна, испанцы не имели реальных конкурентов – Швеция, Норвегия и Румыния сражались за вторую строчку в таблице. Испания выиграла группу без единого поражения – в 10 поединках было набрано 26 очков, вторая Швеция осталась на расстоянии пяти баллов.

В новом розыгрыше Лиги Наций Испания попала в одну группу с Германией, Швейцарией и Украиной. В первом туре «красная фурия» едва не осталась без очков, но на последних минутах сравняла счет и увезла ничью 1:1 из Германии.

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Украина

Сборная Украины в прошлом розыгрыше Лиги Наций находилась в Лиге «В», где противостояла Словакии и Чехии. Без особых проблем команда Андрея Шевченко добыла право перейти в дивизион посильнее, набрав в четырех матчах девять очков, выиграв таким образом группу.

На очень высоком уровне Украина провела и отбор на Чемпионат Европы, группа у украинцев была одной из самых сложных – Португалия и Сербия также рассчитывали пробиться на турнир. Однако, вопреки всем прогнозам, Украина стала сильнейшей в группе, опередив вторую Португалию на два балла.

В текущем розыгрыше Лиги Наций украинцы стартовали с победы – на своем поле со счетом 2:1 они обыграли Швейцарию, выбившись сходу в лидеры квартета.

Статистика

Пять раз команды играли между собой и ни в одном из этих матчей Испания не проигрывала – четыре победы и ничья

Ни в одном из 12 последних матчей Испания не проигрывала – девять побед и три ничьи

В шести последних домашних матчах Испания добыла шесть побед

Прогноз

Прогноз на матч Испания – Россия.