Анонс матчей дня 7 сентября от сайта ВсеПроСпорт

Нидерланды – Италия
Центральный матч игрового дня. Нидерланды в первом туре обыграли Польшу и возглавили группу. Италия не справилась дома с Боснией и Герцеговиной и смогла вырвать лишь ничью. В пяти матчах кряду Италия голландцам не проигрывает, но продолжится ли серия сегодня?
Прогноз на матч Нидерланды – Италия.
Босния и Герцеговина – Польша
Босния и Герцеговина в первом туре имела все шансы обыграть в гостях такого непростого соперника, как Италия, но довольствовалась лишь ничей. Польша и вовсе свой матч проиграла Нидерландам и опустилась на самое дно таблицы, но сыграют ли поляки сильнее сегодня?
Прогноз на матч Босния и Герцеговина – Польша.
Австрия – Румыния
Сборная Австрии отлично смотрится в последнее время – команда Франко Фоды пробилась на Чемпионат Европы, уверенно стартовала в Лиге Наций. В первом туре австрийцы в гостях обыграли такого соперника, как Норвегия, но по силам ли им сегодня развить успех и выиграть у Румынии?
Прогноз на матч Австрия – Румыния.
Израиль – Словакия
Сборная Израиля вполне успешно провела первый тур – в гостях израильтяне смогли вырвать ничью 1:1 у Шотландии. Словакия в первом туре сыграла с Чехией и потерпела фиаско – на своем поле словаки уступили со счетом 1:3, но по силам ли им показать сегодня более содержательный футбол?