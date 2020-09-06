Анонс матчей дня 7 сентября от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 18:25

Нидерланды – Италия

Центральный матч игрового дня. Нидерланды в первом туре обыграли Польшу и возглавили группу. Италия не справилась дома с Боснией и Герцеговиной и смогла вырвать лишь ничью. В пяти матчах кряду Италия голландцам не проигрывает, но продолжится ли серия сегодня?

Прогноз на матч Нидерланды – Италия.

Босния и Герцеговина – Польша

Босния и Герцеговина в первом туре имела все шансы обыграть в гостях такого непростого соперника, как Италия, но довольствовалась лишь ничей. Польша и вовсе свой матч проиграла Нидерландам и опустилась на самое дно таблицы, но сыграют ли поляки сильнее сегодня?

Прогноз на матч Босния и Герцеговина – Польша.

Австрия – Румыния

Сборная Австрии отлично смотрится в последнее время – команда Франко Фоды пробилась на Чемпионат Европы, уверенно стартовала в Лиге Наций. В первом туре австрийцы в гостях обыграли такого соперника, как Норвегия, но по силам ли им сегодня развить успех и выиграть у Румынии?

Прогноз на матч Австрия – Румыния.

Израиль – Словакия

Сборная Израиля вполне успешно провела первый тур – в гостях израильтяне смогли вырвать ничью 1:1 у Шотландии. Словакия в первом туре сыграла с Чехией и потерпела фиаско – на своем поле словаки уступили со счетом 1:3, но по силам ли им показать сегодня более содержательный футбол?

Прогноз на матч Израиль – Словакия.