Франция — Хорватия: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 21:31

Франция

Сборная Франции в прошлом розыгрыше Лиги наций сыграла неудачно – в одной группе «трехцветные» были с Нидерландами и Германией и сумели занять лишь вторую строчку, отстав от «оранжевых» только за счет дополнительных показателей.

В квалификации на Чемпионат Европы у Франции была одна из самых простых групп – Турция, Албания, Исландия, Андорра и Молдова не смогли составить конкуренции. Команда Дидье Дешама финишировала первой, набрав в 10 матчах 25 очков, но вторая Турция отстала лишь на два балла.

В новом розыгрыше Лиги Наций французами предстояло стартовать в Швеции с очень неуступчивым соперником. В итоге удалось добыть победу со счетом 1:0, но яркой игрой «трехцветные» не порадовали, во много результат был добыт за счет индивидуальных действий Килиана Мбаппе, его гол позволил французам оказаться на втором месте в группе.

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Хорватия

Сборная Хорватии также не смогла попасть в плей-офф прошлого розыгрыша Лиги Наций – команда Златко Далича встречалась с Англией и Испанией и заняла последнюю строчку, но бой грандам дала.

В отборе на Евро «шашечные» попали в одну группу с Уэльсом, Словакией, Венгрией и Азербайджаном. Очевидно, что в такой компании хорваты были абсолютным фаворитом группы, и свой статус в итоге удалось оправдать. К финишу Хорватия пришла первой, опередив второй Уэльс на четыре балла.

Старт в новом розыгрыше Лиги Наций получился провальным – в гостях Хорватия проиграла со счетом 1:4 Португалии, уступив сопернику по всем статьям, и опустилась на последнее место в группе.

Статистика

Франция никогда не проигрывала Хорватии – четыре победы и две ничьи

Ни в одном из восьми последних матчей Франция не проигрывала – семь побед и ничья

Ни в одном из трех последних выездных матчей Хорватия не побеждала – поражение и две ничьи

Прогноз

Прогноз на матч Франция – Хорватия.