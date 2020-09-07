Дания — Англия: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 21:32

Дания

Сборная Дании в прошлом розыгрыше Лиги Наций выступала в Лиге «В» и имела там успех – в одной группе оказались Уэльс и Ирландия. Довольно легко датчане заняли первую строчку, не потерпев ни одного поражения и опередив второй Уэльс на два балла, повысившись таким образом в классе.

В квалификации на Чемпионат Европы команда Аге Харейде также сыграла стабильно – несмотря на то, что первую строчку проиграла Швейцарии, второе место за собой забронировала уверенно. В восьми поединках квалификации Дания ни потерпела ни одного поражения, набрав 16 баллов и лишь на один пункт отстав от Швейцарии.

В первом туре Лиги Наций датчане ничего не смогли противопоставить Бельгии – на своем поле они проиграли со счетом 0:2 фавориту, оказавшись таким образом на последнем месте в группе.

Качественную линию на этот поединок предлагает БК Винлайн, скачать приложение можно по ссылке.

Англия

Сборная Англии в прошлом розыгрыше Лиги Наций делала ставку на победу – в группе команда Гарета Саутгейта оказалась с Испанией и Хорватией, откуда вышла победителем. Однако, столь же уверенно сыграть в плей-офф не вышло – уже в полуфинале англичане уступили Нидерландам, а в матче за третье место были сильнее Швейцарии в серии пенальти.

В квалификации на Чемпионат Европы у англичан не было проблем – Чехия, Косово, Болгария и Черногория оказать сопротивления не сумели. Англичане финишировали первыми, одержав семь побед в восьми матчах – вторая Чехия имела на шесть баллов меньше.

Весьма неоднозначным получился поединок с Исландией в первом туре Лиги Наций – исландцы имели серьезные кадровые потери и считались явным аутсайдером матча, но дали бой. Англия выиграла за счет удара с 11 метров от Рахима Стерлинга, но вряд ли может быть удовлетворена своей игрой.

Кроме дисквалифицированного Кайла Уокера, матч пропустят Мейсон Гринвуд и Фил Фоден, игроки грубо нарушили карантинные меры.

Статистика

Ни в одном из двух последних матчей между клубами не забивалось более трех голов

Только в одном из четырех последних домашних матчей Дания пропускала

Ни в одном из трех последних выездных матчей Англия не пропускала

Прогноз

Прогноз на матч Дания – Англия.