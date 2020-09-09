Запоздалый обзор.

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вчера, 09:33

Прочитав многие обзоры футбольного матча сборных Венгрии и России я не нашёл ничего нового в экспертном плане. Все публикации написаны в мажорном тоне и о содержании игры никто серьёзно останавливаться не хочет. По маленьким деталям описания можно догадаться о том, что спортивные журналисты не договаривают. Недоговоренность возникает при сравнении игр топовых сборных с нашей. Разберём всё по порядку. Зрелищность. Топы играют в среднем темпе, медленно перемещаясь по полю с помощью точных передач, без опеки и сопротивления противника. Огромное количество пасов делается вдоль штрафной площадки и поперёк поля. Ответственность за удар по воротам никто брать на себя не хочет и к тому же возможности это сделать нет. Затем кто-то всё-таки бьёт. Всё начинается сначала, но с противоположной стороны и так на протяжении всего матча. Одна, две настоящие игровые вспышки и всё. Возможно футбольным гурманам нравится такая игра, но мне нет потому, что она лишена главного, того, за что мы ценим и любим спорт вообще и футбол в частности. Накал спортивной борьбы.

Когда смотришь игру нашей сборной, всегда приходят в голову поэтические строки «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Неукротимая воля к победе, коллективизм, максимальная самоотдача, игра через не могу и выше своих физических и технических возможностей. Игра напоминает бессмысленный навал или, как говорят, систему бей беги. Но это только на первый взгляд. При профессиональном подходе оказывается, что такая тактика есть самая прямая и самая короткая, дорога к победе. Смысл её в следующем. Тотальным прессингом прижать соперника к своей штрафной площадке и создать в ней хаос (беспорядок). Большое скопление игроков на маленьком участке поля создаёт больше предпосылок к ошибкам вблизи ворот защитников, лишает их грамотного применения технических приёмов и времени на осмысление беспрерывно меняющихся, непрогнозируемых ситуаций. В относительно спокойной обстановке защитник по изученным заранее особенностям движения тела нападающих, знания их любимой позиции, индивидуальным особенностям подготовки к удару и привычного поведения; с какой ноги чаще всего старается игрок бить по воротам, он предугадывает его намерения и направление действий. В хаосе , естественно, все защищаются хаотически, т. е. беспорядочно отбивая мяч. Таким образом в штрафной площадке создаётся множество случайностей, как в пользу защитников, так и нападающих. Нападающие всегда находятся в более выгодной ситуации. Над ними не давлеет груз ответственности за технический брак. Промахнулся, ну и что. Защитник находится в большом напряжении, он не может позволить себе ошибку, сразу или в большом проценте случаев будет гол. Он не может себе позволить нарушить правила, будет пенальти, а нападающих это не волнует.

И так мы пришли к выводу, что в сложившейся ситуации техника и тактика никакого значения не имеют. Во время удара по воротам, нападающий не видит ни вратаря, ни ворота. Он их ощущает предположительно или чувствует чисто интуитивно на бессознательном уровне. Это ничего Вам не напоминает? Правильно, так играют канадцы в хоккей. Площадки у них маленькие. Разыгрывать комбинации негде. Следует шквал бросков в направлении ворот в надежде на счастливый случай, а он , как мы уже доказали, всегда будет на стороне нападающих. В такой обстановке главное, поймать момент для удара. Всё решает быстрая реакция (Месси, Дзюба).

Любая откидка мяча назад или неловкий отбой защитника, создаёт опасность дальнего удара игрока, который является как-бы посторонним наблюдателем и крайне опасен, так как действует без помех, может легко оценить игровую ситуацию, положение вратаря и сделать прицельный удар по воротам (Жиго, Джикия, Караваев). Короче, «кошмар и немцы». Почему кошмар ясно, а почему немцы, потому, что это стратегия игры всех немецких команд (прижать, задавить, создать панику в штрафной площадке, наказать за ошибки). Именно в такой манере всегда играет российская сборная, причём она первая применила тактику тотального футбола и благодаря ей очень долго доминировала в Европе. Поэтому стратегия в матч сборных Венгрии и России у наших футболистов не был исключением.

Счёт матча был, как минимум 6:0, если бы не волна усталости, которая накатилась на наших футболистов во втором тайме, из-за напряженного календаря и отсутствия межсезонного перерыва. Видно было, как в контратаке наши игроки добегают до самой вратарской площадки, а на удар сил не хватает. Подтверждением моих слов был эпизод, когда оператор показал задыхающегося Дзюбу, лежащего на газоне. Вы скажите, а как же Рональдо? Очень просто. Игроки его команды создают суматоху в штрафной площади соперника, а он с мячом фланирует в доль площадки и при малейшей оплошности защитников очень точно бьёт по воротам.

Сборная Венгрии на сегодня самая слабая из всех виденных мною европейских команд топовой категории. После разгромного поражения на чемпионате мира от сборной Украины под руководством Лобановского, она до сих пор не может прийти в себя. Венгры понимали, что российская сборная им не по зубам, и потому действовали спокойно и раскованно. Большего тугодумия, чем у венгерских футболистов я ни у кого не отмечал, разве что у членов сборной Танзании. Передачи шли на «стоячих» игроков. Передержки мяча следовали одна за другой. Оказавшись в ситуации, когда игрок не видел своих партнёров, приходилось прибегать к финтам в середине поля, чтобы выбраться на свободное место. Только один из них был выполнен по делу у боковой линии, однако это было так неожиданно для самих венгров, что атака не имела реального продолжения.

Сборная России одержала убедительную и ожидаемую победу. Особо хочу отметить, кроме футбольного гения, Дзюбы, уверенную хладнокровную игру в воротах Антона Шунина. Венгры играли картинно и очень медленно, но несмотря на, в общем невнятную игру команды, надо отдать должное мастерству Николича, который элегантно перебросил мяч через вратаря. Шунин был бессилен.