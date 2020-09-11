Анонс матчей 1-го тура английской Премьер-Лиги от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 19:56

«Фулхэм» — «Арсенал»

«Фулхэм» с боями вернулся в Премьер-Лигу, выиграв плей-офф Чемпионшипа. «Арсенал» провалил прошлый сезон и наверняка будет стремиться выступить успешнее в сезоне новом, но удастся ли «канонирам» стартовать с победы?

Прогноз на матч Фулхэм – Арсенал.

«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон»

«Кристал Пэлас» в прошлом сезоне выполнил свою главную задачу, сохранив прописку в Премьер-Лиге. «Саутегмптон» на финише прошлого сезона был хорош и сотворил несколько сенсаций, но смогут ли «святые» начать новый сезон успешно?

Прогноз на матч Кристал Пэлас – Саутгемптон.

«Ливерпуль» — «Лидс»

Один из самых ожидаемых матчей старта чемпионата. «Лидс» вернулся спустя долгое время в Премьер-Лигу, но еще не до конца укомплектовался. «Ливерпуль» традиционно претендует на чемпионство, но сумеют ли «красные» сходу забраться на пьедестал?

Прогноз на матч Ливерпуль – Лидс.

«Вест Хэм» — «Ньюкасл»

«Вест Хэм» не имел особого успеха в прошлом сезоне – «молотобойцы» едва спаслись от вылета. «Ньюкасл» был успешнее своего сегодняшнего соперника и в прошлом сезоне не проиграл ему ни дома, ни в гостях, но возьмут ли очки «сороки» и сегодня?

Прогноз на матч Вест Хэм – Ньюкасл.