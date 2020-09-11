Анонс матчей 6-го тура российской Премьер-Лиги от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 19:57

«Тамбов – „Уфа“

„Уфа“ распродалась летом и пока не может найти свою игру в новом составе, пока „горожане“ лишь 12-е в таблице. Однако, в прошлом туре „Уфа“ отобрала очки у крепкого „Динамо“ на своем поле, показав неплохой футбол, но ждать ли от гостей качественной игры и в поединке с „Тамбовом“?

Прогноз на матч Тамбов – Уфа.

„Урал“ — „Химки“

„Урал“ пока находится в нижней части таблицы, но на своем поле „шмели“ всегда опасны, уже на старте нового сезона они преподнесли дома несколько сюрпризов фаворитам. „Химки“ пока без побед в чемпионате и находятся на предпоследнем месте, но продлится ли неудачная серия гостей и сегодня?

Прогноз на матч Урал – Химки.

„Ахмат“ — „Сочи“

„Сочи“ весьма неожиданно на старте сезона выдал отличную серию, добравшись за шесть туров до третьего места в таблице. „Ахмат“ также вполне неплохо смотрится н старте чемпионата и пока он седьмой, но смогут ли „волки“ обыграть „барсов“ и передвинуться в зону еврокубков?

Прогноз на матч Ахмат – Сочи.