Анонс матчей 1-го тура испанской Примеры от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 19:58

«Эйбар» — «Сельта»

В прошлом сезоне обе команды решали одинаковую задачу – сохранение прописки в элита, и оба коллектива имели успех. Однако, «Сельта» была намного ближе к вылету и наверняка на старте сезона нового постарается сыграть удачнее, но позволят ли им это сделать «оружейники»?

Прогноз на матч Эйбар – Сельта.

«Гранада» — «Атлетик»

«Гранада» превзошла в прошлом сезоне все самые смелые ожидания болельщиков, сумев финишировать на седьмой строчке и пробиться в Лигу Европы. «Атлетик» добрался до финала Кубка, который еще не сыгран, а сезон закончил 11-м, проиграв два последних матча, но ждать ли очередного провала сегодня?

Прогноз на матч Гранада – Атлетик.

«Кадис» — «Осасуна»

«Кадис» великолепно проявил себя в Сегунде и оказался в элитном дивизионе, где наверняка постарается закрепиться. «Осасуна» решала задачу по сохранению прописки в Примере и решила ее с успехом, но в состоянии ли хозяева и в новом сезоне стартовать с победы?

Прогноз на матч Кадис – Осасуна.