«Тоттенхэм» – «Эвертон»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 22:25

Тоттенхэм

«Шпоры» по итогам прошлого чемпионата заняли в турнирной таблице шестое место. Вряд ли оно соответствовало амбициям клуба, ведь эта позиция не позволила попасть напрямую даже в Лигу Европы, а всего лишь в ее квалификацию. Хотя этот турнир, наверняка, меньше всего интересует руководство клуба и его болельщиков.

Минувший сезон запомнился для поклонников лондонского клуба еще и тем, что штурвал команды принял Жозе Моуриньо. Под его началом «Тоттенхэм» ничем не удивил. На выезде «шпоры» редко радовали победами, зато дома традиционно пополняли свой очковый багаж, особенно после карантина. В пяти последних поединках на родной арене лондонцы одержали четыре победы при одной ничьи.

Если нестабильность «Тоттенхэма» в минувшем чемпионате еще можно было списать на то, что Моуриньо только внедрял свое видение в игру команды, то в нынешнем чемпионате с португальца спросят по полной. Минимальная задач на сезон – попасть в число четырех лучших клубов Англии.

В межсезонье руководство клуба не особо было активно на трансферном рынке. Пьер-Эмерик Хейберг и Мэтт Доэрти были подписаны явно на перспективу.

Перед предстоящим матчем кадровых проблем в составе у «Тоттенхэма» практически нет. В лазарете только Яфет Танганга.

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Эвертон

«Ириски» выдали в минувшем сезоне тоже далеко нестабильную игру. Первую половину чемпионата команда провалила и лишь во второй его части сумела прибавить, что в итоге вылилось в 12-е место на финише. Во многом Эвертон» улучшил показатели и качество игры благодаря появлению на его тренерском мостике Карло Анчеллоти. С момента его появления на мостике клуба, до пандемиии больше, чем «ириски» очков набрал только «Ливерпуль».

Был период, когда можно было вклиниться в распределение мест в Лигу Европы, но после карантина «Эвертон» немного сбавил обороты. В девяти последних матчах три поражения, три победы и три ничьи. В том числе, проиграли и будущему сопернику «Тоттенхэму» (0:1).

На нынешний чемпионат перед Анчеллоти поставлены серьезные задачи. Команда должна превратиться в «седьмую» силу и бросить вызов лучшим клубам АПЛ . Межсезонье на трансферном рынке руководство провело активно. В целом было потрачено около 60 миллионов фунтов. Главными приобретениями стали Аллан и Хамес Родригес, с которым Анчелотти знаком по работе в «Наполи» и мадридском «Реале», а также Абдулайе Дюкуре из «Уотфорда». Не исключено, что их наставник выпустит уже в этом матче.

Что касается потерь, то точно не сыграют из-за травм Мейсон Холгейт, Жан-Филипп Гбамен, Фабиан Делф, Дженк Тосун.

Статистика

«Тоттенхэм» не проигрывал «Эвертону» в восьми последних домашних матчах.

Ставка «тотал больше 2.5» сыграла в шести из семи последних личных встреч.

Прогноз «обе забьют» сыграл в шести из девяти предыдущих очных поединков.

Прогноз

Прогноз на матч Тоттенхэм – Эвертон.