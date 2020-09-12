ЦСКА — «Спартак»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 22:26

ЦСКА

ЦСКА , как и в прошлом сезоне, на старте выглядит нестабильно — пока команда Виктора Гончаренко находится вне зоны еврокубков. С 10 очками «армейцы» располагаются на пятой строчке в таблице, отставая от зоны Лиги Чемпионов на три балла, а от лидера «Спартака» — на четыре очка.

После двух поражений кряду от «Зенита» (1:2) и «Рубина» (1:2) у болельщиков появился повод для беспокойства – подобные серии преследовали команду по ходу всего прошлого сезона, исключив ее из числа претендентов на путевку в Лигу Чемпионов задолго до финиша.

Однако пессимистичные прогнозы не оправдались – ЦСКА в пятом туре показал отличную игру в Краснодаре, где позволил сопернику отыграться лишь под занавес встречи. В прошлом туре неудачная серия из трех матчей без побед была прервана – в Грозном «армейцы» обыграли со счетом 3:0 «Ахмат», сумев подтянуться к лидирующей группе.

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Спартак

«Спартак» по-хорошему удивляет на старте нынешнего сезона – несмотря на скандал в стартовом поединке сезона, где у команды Доменико Тедеско отобрал очки «Сочи», психологически это событие команду не надломило. В данный момент «красно-белые» возглавляют турнирную таблицу с 14 очками в активе, но от второго «Зенита» отрываются всего на один балл.

В последнем туре «Спартак» имел все шансы оступиться – в домашнем поединке с «Арсеналом» он пропустил первым, но не сдался. Уже по итогам первых 45 минут «красно-белые» не только отыгрались, но и вышли вперед, уверенно доведя матч до победы 2:1 в Москве.

Эта победа стала третьей кряду для лидера Премьер-Лиги, а в целом серия без поражений длится еще с прошлого сезона и уже достигла восьми матчей, в такой форме «Спартак» может замахнуться, как минимум, на вторую строчку.

Статистика

Только в одном из четырех последних матчей ЦСКА сумел победить

Только в одном из пяти последних матчей ЦСКА не пропускал

«Спартак» в чемпионате не проигрывает на протяжении восьми матчей – шесть побед и две ничьи

Прогноз