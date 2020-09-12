Анонс матчей 1-го тура испанской Примеры от сайта ВсеПроСпорт

«Алавес» — «Бетис»
В прошлом сезоне «Бетис» провалился – несмотря на солидный состав, «зеленые» финишировали лишь на 15-м месте в таблице. «Алавес» спасался от вылета и свою задачу решил, но смогут ли хозяева в новом сезоне ставить более амбициозные цели и начать турнир с победы?
Прогноз на матч Алавес – Бетис.
«Вальядолид» — «Реал Сосьедад»
«Вальядолид» в прошлом сезоне уверенно справился со своей главной задачей – клуб сохранил прописку в Примере и не боролся на финише чемпионата за выживание. «Реал Сосьедад» провалился после карантина и не попал в еврокубки, но смогут ли баски стартовать в чемпионате с победы?
Прогноз на матч Вальядолид – Реал Сосьедад.
«Вильярреал» — «Уэска»
«Вильярреал» сражался в прошлом сезоне за путевку в Лигу Чемпионов, но без особого успеха, «желтая субмарина» пришла к финишу пятой. «Уэска» через сложнейший плей-офф пробилась в Примеру, но окажут ли гости достойное сопротивление грозному сопернику?
Прогноз на матч Вильярреал – Уэска.
«Валенсия» — «Леванте»
«Валенсии» сходу предстоит сыграть в дерби с «Леванте», не самый лучший старт. «Летучие мыши» в прошлом сезоне по всем фронтам провалились и явно будут стремиться сыграть сегодня удачнее, но позволит ли себя обыграть «Леванте»?