Анонс матчей 1-го тура испанской Примеры от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 22:28

«Алавес» — «Бетис»

В прошлом сезоне «Бетис» провалился – несмотря на солидный состав, «зеленые» финишировали лишь на 15-м месте в таблице. «Алавес» спасался от вылета и свою задачу решил, но смогут ли хозяева в новом сезоне ставить более амбициозные цели и начать турнир с победы?

Прогноз на матч Алавес – Бетис.

«Вальядолид» — «Реал Сосьедад»

«Вальядолид» в прошлом сезоне уверенно справился со своей главной задачей – клуб сохранил прописку в Примере и не боролся на финише чемпионата за выживание. «Реал Сосьедад» провалился после карантина и не попал в еврокубки, но смогут ли баски стартовать в чемпионате с победы?

Прогноз на матч Вальядолид – Реал Сосьедад.

«Вильярреал» — «Уэска»

«Вильярреал» сражался в прошлом сезоне за путевку в Лигу Чемпионов, но без особого успеха, «желтая субмарина» пришла к финишу пятой. «Уэска» через сложнейший плей-офф пробилась в Примеру, но окажут ли гости достойное сопротивление грозному сопернику?

Прогноз на матч Вильярреал – Уэска.

«Валенсия» — «Леванте»

«Валенсии» сходу предстоит сыграть в дерби с «Леванте», не самый лучший старт. «Летучие мыши» в прошлом сезоне по всем фронтам провалились и явно будут стремиться сыграть сегодня удачнее, но позволит ли себя обыграть «Леванте»?

Прогноз на матч Валенсия – Леванте.