Бывший меткий, но опальный стрелок.

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вчера, 10:17

Пресса со свойственной ей, мягко говоря, ангажированностью захлёбывается от предвкушения накала страстей в матче ЦСКА — Спартак,говоря о воле к победе, бескомпромиссной борьбе, самоотверженности и прочих глупостях. Она знает, но стесняется писать о том, что в этом матче играют профессиональные команды, которые на эмоции не падки, хотя в единичных случаях (в составе сборной могут проявить).

Перед командами стоят простые в философском плане и сложные в реальности задачи, попасть в первую тройку призёров для участия в денежных европейских турнирах. Кроме того, под тренерами обеих команд давно шатаются кресла, и каждое утро они просыпаются в холодном поту от мысли, с какой ноги сегодня встал владелец клуба. Пандемия, изнурительный стартовый отрезок чемпионата, игры за сборную, явно не предполагают игру на высоких скоростях, а без них мы увидим довольно скромное зрелище. Скорее всего тренеры договорятся играть в среднем темпе. Будем надеяться, что мы увидим сложные элегантные комбинации, массу эффектных технических приёмов и красивый дриблинг.

О первом месте речь не идёт, оно давно и на долго зарезервировано Зенитом. Интрига чемпионата состоит в борьбе за места со второго по четвёртое, за которые будут бороться две пары команд Спартак, ЦСКА и Краснодар, Ростов. Не исключено, что внутри пар возникнут корпоративные отношения. Ростов и Краснодар уже поделили очки в матче между собой, теперь очередь за московскими командами, если Спартак не потерял голову от сиюминутных успехов и не настроился на недостижимое. Скорее всего игроки не будут трепать себе и тренерам нервы и разойдутся с миром. Мой прогноз в матче ничья.

В принципе, можно обо всём договориться, но договорняком в таком случае матч считать нельзя потому, что договорняк это преступление, в котором договор между сильным и слабым соперником заключается с целью получить финансовую выгоду из-за большой разницы в коэффициентах. В данном случае обе команды преследуют спортивные цели. Обе не имеют прочности в физической подготовке из-за отсутствия межсезонного перерыва и имеют полное право играть вполсилы.

Не собираюсь тасовать составы команд, так как не люблю играть в карты, глупое занятие. Тем немение меня всегда раздражает, когда спортивные журналисты не по делу употребляют карточные термины. Например. Если игрок забил четыре гола они кричат, сделал покер. Какой покер? Играли они когда-нибудь в эту крайне азартную игру? Наверное нет потому, что три последние высшие комбинации называются так — каре (четыре одинаковые карты) флешь рояль (стрит в масть) и самая сильная комбинация покер (пять одинаковых карт) . Так как этого быть не может, то покером признаётся четыре одинаковые карты плюс джокер. Отсюда следует, что четыре гола надо называть каре.

Второй журналистский казус меня уже достал. Чуть что, сразу Дерби и по любому поводу. Дерби это самый большой приз в английских скачках. В России это Большой Всероссийский Приз для жеребцов и кобыл русской рысистой породы четырёх лет, в скобочках Дерби. Он разыгран второго августа на ЦМИ. Выиграла его кобыла Премьера Лок, принадлежащая Локотскому конному заводу, выступавшая в руках Раиля Габдрашитова, в очень резвые секунды 1.57.3 на 1600 метров. Стоимость приза 1.052.250 рублей. А что стоит матч Спартак — ЦСКА ?! И этот проходной матч называют Дерби. Если бы граф Дерби узнал об этом, то наверняка перевернулся в гробу.

Вернёмся к футболу. Когда говорят тренерская чехарда , подразумевают их частую смену. На самом деле чехарда это игра, похожая на гимнастическое упражнение прыжок через козла. Только в игре после каждого удачного прыжка человек ,изображающий козла, всё время чуть-чуть приподнимается, увеличивая таким образом высоту препятствия до тех пор , пока его нельзя перепрыгнуть. Вот в такую чехарду играют владельцы клубов. Берут с улицы бездомных тренеров. Не справился — выгнали, следующий, и так, пока деньги не кончатся или в низшую лигу не загремят. Сейчас мода на неоперившуюся тренерскую молодёжь, проходящую стажировку в чемпионате России за приличные деньги. Образовались ножницы — игроки дорогие, а тренеры, купленные по дешёвке. Чтобы стать тренером требуется минимум десять лет.

Удивительно и другое. Берут с улицы первых попавшихся, а классных тренеров отпраравляют в ссылку. Я имею в виду «бывшего лучшего, но опального стрелка» Леонида Слуцкого. Он незаслуженно стал жертвой одного дипломатического казуса. Придя в голландский Витесс он поднял его то того уровня, который позволил этой провинциальной команде на равных играть с Аяксом. В Голландцы особо не стремятся в кубки и чемпионаты. Они делают ставку на выращивание классных игроков и продажу их, как тюльпаны. И вдруг появляется русский тренер и составляет им конкуренцию, да ещё и не берёт в свою тренерскую команду голландцев, чтобы не дарить им свои тренерские секреты. Ату! Ату его !

В России ко всему относятся формально. Не прижился, значит, конфликтовал с начальством и тому подобное. На мой взгляд Слуцкий самый опытный и самый грамотный тренер в России. Его недостаток один, он не любит, когда незнайки начинают его поучать. Спартак команда молодая. Игрокам нужен ни приятель, а наставник и учитель, каким является Леонид Слуцкий. Марка «Сделано в Германии» здесь не подходит потому, что и в Германии ни всё высшего качества, а безработных тренеров там хоть отбавляй.