«Ростов» — «Локомотив»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 00:29

Ростов

«Ростов» начал сезон с победы 1:0 над «Тамбовом» в гостях, но развить успех команда Валерия Карпина не сумела. В двух следующих поединках ростовчане не смогли набрать ни одного очка, проиграв поочередно с одинаковым счетом 0:2 «Зениту» и «Динамо». Однако, две неудачи кряду не сломали команду – в выездном поединке «Ростов» со счетом 1:0 обыграл «Уфу» и не провалился в кризис.

Уже в следующем туре «Ростову» удалось развить успех – в родных стенах он справился с «Уралом», дебютного гола в Премьер-Лиге Кенто Хасимото оказалось достаточно. Все шансы выйти победителем из дерби с «Краснодаром» у «Ростова» были – он открыл счет и играл остро, но позволил «быкам» отыграться.

Этой ничьей хватило для того, чтобы оказаться на седьмой строчке в таблице, от зоны Лиги Европы ростовчан отделяет всего три балла. Второй «Спартак» имеет на четыре очка больше, но вряд ли «Ростов» может ставить перед собой задачу получить путевку в Лигу Чемпионов, хотя и списывать его со счетов еще очень рано.

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Локомотив

«Локомотив» сезон начал с поражения в Суперкубке России 1:2 от «Зенита», но чемпионат команда Марко Николича начала уверенно. Две победы кряду над «Рубином» (2:0) и «Краснодаром» (1:0) наверняка али повод болельщикам для оптимизма, но выдержать стабильно высокий уровень на дистанции оказалось не так уж и просто.

В данный момент «железнодорожники» занимают лишь 10-ю строчку в таблице с восьмью очками в активе, отставая от второго «Спартака» уже на шесть баллов, однако у «Локо» есть еще свой поединок в седьмом туре.

В прошлом матче «Локомотив» сумел сдержать дома «Зенит» — несмотря на ряд серьезных кадровых потерь, «железнодорожники» выстояли и удержали нулевую ничью.

Статистика

Только в одном из девяти последних матчей «Ростов» сумел обыграть «Локомотив», потерпел при этом шесть поражений

В четырех последних домашних матчах «Ростов» потерпел три поражения

Только в одном из трех последних выездных матчей «Локомотив» проигрывал

Прогноз

Прогноз на матч Ростов – Локомотив.