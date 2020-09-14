«Брайтон» – «Челси»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 00:33

Брайтон

«Чайки» минувший чемпионат отыграли на своем уровне. Главную задачу команда выполнила – прописка в Премьер-лиге была сохранена, а итоговым стало 15-е место у турнирной таблице. Для «Брайтона» это был уже третий кряду сезон в элитном дивизионе Англии, и, надо сказать, выше 15-й позиции команда еще не финишировала ни разу.

Впрочем, состав у «Брайтона» не позволяет рассчитывать на что-то большее, чем борьба за прописку. На трансферном рынке команда была не активна. Руководству клуба удалось заполучить опытного Адама Лаллану. Зато и потеря у «чаек» серьезная. Уехал выступать в чемпионат Китая Аарон Муя, который был одним из лидеров команды.

В прошлом чемпионате подопечные Грэма Поттера не лучшим образом смотрелись на родной арене. За девять предыдущих поединков «Брайтон» дома обыграл только «Арсенал» (2:1). Отметим низкую результативность «чаек» в домашних матчах. За весь минувший чемпионат они сумели отличиться дома только 20-ю мячами. Хуже показатели были только у «Норвича» и «Кристал Пэлас».

В лазарете у «Брайтона» находятся сейчас Кристиан Уолтон, Флорин Андоне и Хосе Искьердо. Под вопросом Аарон Коннолли.

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Челси

Лондонский клуб тоже минувший сезон может занести себе в актив. Команда финишировала на четвертой позиции и завоевала путевку в Лигу Чемпионов. Надо сказать, что «пенсионеры» проходили период становления под руководством Фрэнка Лэмпарда, и сделали это вполне неплохо. В новом сезоне руководство клуба снова доверяет молодому наставнику. На трансферном рынке «Челси» не пас задних. Защищать цвета клуба пригласили Хаверца, Зиеша, Вернера и Чилуэлла, котрые являются довольно перспективными исполнителями. В тоже время покинули «аристократов» Виллиан и Педро, также в аренду отдали Батшуаи.

На финише прошлого сезона «Челси» не лучшим образом выглядел в гостевых матчах. В девяти последних поединках удалось обыграть только «Астон Виллу» (2:1) и «Кристал Пэлас» (3:2).

Из-за травм в предстоящем матче не смогут помочь Бен Чилвелл, Билли Гилмор, Тиаго Силва и Хаким Зиеш. Дисквалификацию будет отбывать Матео Ковачич. Под вопросом Рис Джеймс.

Статистика

«Челси» обыгрывал «Брайтон» в пяти из шести предыдущих очных матчей.

В четырех из пяти последних поединков «Брайтона» в АПЛ было забито больше двух голов за матч.

Прогноз «тотал больше 2.5» сыграл в семи последних выездных матчах «Челси».

«Брайтон» пропускает дома в девяти из десяти последних матчей.

В девяти из десяти предыдущих домашних матчей «Брайтон» не забивал больше гола.

«Челси» забивал в гостях в 16 из 18 последних матчей.

В шести из семи предыдущих гостевых матчей «Челси» сыграла ставка «обе забьют».

«Челси» забивал в гостях больше гола в шести из семи последних матчей в Премьер-лиге.

Прогноз

Прогноз на матч Брайтон – Челси.