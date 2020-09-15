Анонс матчей дня 16 сентября от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 19:36

«Карабах» — «Мольде»

«Карабах» не испытал никаких проблем с предыдущими двумя соперниками – «Силекс» и «Шериф» сопротивления не оказали. Куда сложнее было «Мольде» — в Словении норвежцы с трудом обыграли «Целье», но сумеют ли они дать бой более крепкому «Карабаху»?

Прогноз на матч Карабах – Мольде.

«Омония» — «Црвена Звезда»

«Омония» с боями пробивалась вперед по сетке, сумев пройти «Арарат-Армению» и «Легию» только в серии пенальти. «Црвена Звезда» легко расправилась с «Европой» и «Тираной», отгрузив им на двоих шесть голов, но станет ли «Омония» проблемой для набравших мощный ход сербов?

Прогноз на матч Омония – Црвена Звезда.

«Маккаби» Тель-Авив – «Динамо» Брест

«Маккаби» везет с жребием – предыдущими двумя соперниками «желтых» были «Рига» и «Судува», которых удалось обыграть в одну калитку. «Динамо» уже преподнесло сюрприз, переиграв «Астану», но по силам ли «динамовцам» дать бой израильтянам на их поле?

Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив – Динамо.

«Ференцварош» — «Динамо» Загреб

«Ференцварош» является самой громкой командой текущей квалификации, в прошлом раунде венгры сняли скальп с «Селтика». «Динамо» с боями обыграло «Клуж» в серии пенальти, но справятся ли хорваты с дерзкими венграми, которые также явно желают сыграть в группе?

Прогноз на матч Ференцварош – Динамо Загреб.

ПСЖ – «Мец»

ПСЖ провалил оба стартовых поединка – если оправдать поражение от «Ланса» еще можно кадровыми потерями, то провал в игре с «Марселем» списать на это уже не получится. «Мец» также проиграл оба матча на старте, но в состоянии ли гости преподнести сюрприз чемпиону?