Анонс матчей дня 17 сентября от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 20:08

«Нефтчи» — «Галатасарай»

«Нефтчи» уже прошел в квалификации одного соперника – с большим трудом удалось пройти «Шкупи». «Галатасарай» в прошлом сезоне провалился и остался без Лиги Чемпионов, но сумеют ли «львы» достигнуть группового этапа Лиги Европы?

Прогноз на матч Нефтчи – Галатасарай.

«Локомотив» Пловдив – «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» в прошлоа сезоне с большим трудом пробился в Лигу Европы, финишировав шестым в Премьер-Лиге. Старт нового сезона «шпоры» также провалили, проиграв «Эвертону». Сумеет ли «Локомотив» воспользоваться ошибками фаворита и сотворить сенсацию?

Прогноз на матч Локомотив Пловдив – Тоттенхэм.

«Локомотив» Тбилиси – «Динамо» Москва

«Динамо» не слишком уверенно начало сезон – несмотря на ряд качественных матчей, среди которых можно выделить победу над «Зенитом», стабильности «динамовцам» не хватает. Смогут ли россияне обыграть «Локомотив» и пробиться в следующий раунд Лиги Европы?

Прогноз на матч Локомотив Тбилиси – Динамо Москва.

«Шемрок Роверс» — «Милан»

«Милан» выдал отличный отрезок в Серии А после карантина в прошлом сезоне и выбился в Лигу Европы. В августе «россонери» усилились и наверняка будут стремиться оказаться в группе, но позволит ли себя обыграть сегодня «Шемрок Роверс», который не проигрывает в 19 матчах кряду?

Прогноз на матч Шемрок Роверс – Милан.

«Осиек» — «Базель»

«Базель» в прошлом сезоне отлично проявил себя в Лиге Европы – команде удалось дойти до четвертьфинала. «Осиек» невзрачно начал сезон и добыл всего одну победу в четырех матчах, но воспользуется ли кризисом хорватов сегодня «Базель»?

Прогноз на матч Осиек – Базель.