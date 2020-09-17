«Бавария» — «Шальке»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 19:40

Бавария

«Бавария» провела выдающийся прошлый сезон – несмотря на ряд проблем не старте сезона, команда Ханса-Дитера Флика не дала оставила шансов конкурентам. После карантина мюнхенский клуб был неудержим – ему удалось довольно быстро оставить позади всех претендентов на трон и досрочно выиграть Бундеслигу – дортмундская «Боруссия» отстала на 13 очков.

После победы в чемпионате «Бавария» без проблем выиграла Кубок Германии – в финале ей противостоял «Байер», но «фармацевты» должного сопротивления не оказали, проиграв 2:4 в Берлине.

Следующим этапом для «Баварии» была Лига Чемпионов – сначала чемпион Германии провел ответный матч против «Челси» в родных стенах, разгромив соперника со счетом 4:1 без проблем. После этого мюнхенцы отправились в Португалию, где камня на камне не оставили от «Барселоны» (8:2) в четвертьфинале, затем обыграли в полуфинале «Лион» (3:0).

В финале Лиги Чемпионов «Бавария» со счетом 1:0 обыграла ПСЖ и оформила третий трофей в сезоне, показав убойную результативность.

Что касается приобретений, то главным безусловно является покупка Лероя Сане, «Манчестер Сити» получил за игрока 45 миллионов евро. Велика вероятность того, что отправится в Англию Тьяго Алкантара, его переход в «Ливерпуль» уже практически согласован.

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Шальке

«Шальке» провалил прошлый сезон – в первом круге команда Давида Вагнера смотрелась неплохо и стабильно брала очки, но вторя часть сезона превратилась в кошмар. Именно благодаря набранным в первом круге баллам «горняки» сумели избежать борьбы за выживание, благо, что «Вердер», «Падерборн» и «Фортуна» стабильно проигрывали на протяжении всего сезона.

В итоге к финишу «Шальке» пришел на 12-й строчке в таблице, опередив оказавшийся в зоне переходных матчей «Вердер» на восемь баллов. Проиграв в последнем туре 0:4 «Фрайбургу», «Шальке» продлил серию без побед во всех турнирах до 17 матчей, но при этом Давиду Вагнеру руководство доверяет и под его началом клуб войдет в новый сезон.

Что касается реального усиления, то его пока нет – вряд ли 36-летний Ведад Ибишевич реально сможет усилить атакующую линию, скорее его подписали для ротации.

Статистика

В восьми последних матчах «Бавария» обыгрывала «Шальке»

Только в одном из четырех последних домашних матчей «Бавария» забивала в ворота «Шальке» менее трех голов

«Бавария» имеет победную серию длиной в 21 матч

Только в одном из семи последних матчей «Бавария» забивала менее двух голов

Прогноз

Прогноз на матч Бавария – Шальке.