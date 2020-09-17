«Краснодар» — «Химки»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 19:42

Краснодар

«Краснодар» явно рассчитывал на куда более уверенный старт в чемпионате – команда Мурада Мусаева находится лишь на седьмой строчке в таблице. Первые туры не предвещали сложностей – несмотря на поражение 0:1 от «Локомотива», «Краснодар» уверенно взял свои очки в поединках с «Уфой» (3:0) и «Арсеналом» (2:0).

Однако, за этим последовали три крайне невыразительных матча – поражение 0:1 от «Урала» и две ничьи с одинаковым счетом 1:1 в матчах с ЦСКА и «Ростовом». В последних двух «Краснодар» пропускал первым и вынужден был отыгрываться, так что больше приобрел, чем потерял.

Поединок с «Ротором» провести не удалось – в волгоградской команде выявили несколько случаев заражения вирусом, в итоге было принято решение засчитать сопернику «быков» техническое поражение. Три очка позволили «Краснодару» подняться на седьмое место в таблице, но от второй строчки его отделяет четыре очка.

Химки

«Химки» провалили старт сезона – команда Дмитрия Гунько в семи матчах чемпионата не смогла добыть ни одной победы. С тремя очками клуб занимает предпоследнее место в таблице, опережая лишь «Ротор», у которого на один балл меньше. До зоны переходных матчей «красно-черным» не хватает всего двух очков, а спасительная 12-я строчка находится на расстоянии четырех баллов.

Не так давно «Химки» выдали два неплохих матча, в которых сперва упустили победу над «Арсеналом» (1:1) в Туле, а затем проявили характер и отыгрались в поединке с «Ротором» (1:1). Однако, подлить серию не удалось – в последнем туре случилось поражение 1:3 от «Урала», которое стало для клуба уже четвертым в сезоне, но пока ситуация окончательно в катастрофу еще не превратилась.

Статистика

Ни в одном из четырех последних домашних матчей «Краснодар» не проигрывал – две победы и две ничьи

«Химки» еще не побеждали в чемпионате – три ничьи и четыре поражения

В каждом из семи матчей чемпионата «Химки» пропускали

Прогноз

Прогноз на матч Краснодар – Химки.